Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 février/February 2026) - Manning Ventures Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every ten (10) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 5,714,996 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on February 13, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

Manning Ventures Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque dix (10) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 5 714 996 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 13 février 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 17 février/February 2026 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 17 février/February 2026 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 20 février/February 2026 Symbol/Symbole: MANN NEW/NOUVEAU CUSIP: 56389K 30 6 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 56389K 30 6 4 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 56389K207/CA56389K2074

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)