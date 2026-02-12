Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Dow Jones News
12.02.2026 18:27 Uhr
240 Leser
XETRA-SCHLUSS/DAX gibt Gewinne ab - Berichtssaison setzt Akzente

DOW JONES--Nachdem der DAX am Donnerstag die meiste Zeit des Tages teils deutlich im Plus notiert hatte, ist er am Nachmittag abgerutscht und schloss kaum verändert bei 24.853 Punkten. Dies lag zum einen am Schwergewicht Siemens, die Aktie kletterte nach guten Zahlen zunächst auf Rekordhoch, ehe im weiteren Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzten. Zudem kamen die Indizes an der Wall Street etwas zurück. Die Berichtssaison setzte einmal mehr die Akzente, aber auch die Politik in Brüssel liefert momentan Impulse.

Siemens auf Rekordhoch

Die Ergebnisse von Siemens für das erste Quartal spiegelten einen starken Start in das Geschäftsjahr wider, so die Analysten von JP Morgan. Der deutsche Mischkonzern habe die Erwartungen bei Auftragseingang, Umsatz und Marge übertroffen. Zusammen mit der Anhebung der Prognose für den Gewinn je Aktie um rund 2 Prozent gebe dies der Aktie Auftrieb, so die Analysten. Nach dem Rekordhoch bei 275,75 Euro sicherten Anleger, auch im Hinblick auf die jüngsten KI-Disruptionen, ihre Gewinne ab. Die Aktie schloss 0,3 Prozent im Plus bei 257 Euro.

Kursverluste verbuchten Mercedes-Benz (-1,5%) nach Zahlenausweis zum vierten Quartal. Die Aussicht auf zukünftige Margen ist mau. Mercedes-Benz prognostiziere für Cars für 2026 Margen zwischen 3 und 5 Prozent, nachdem 2025 Margen von 5 Prozent erreicht worden seien, merkten Analysten an.

Positive Signale für Deutsche Telekom (+6,1%) kamen von der US-Tochter. Deutsche Telekom hatte sich verpflichtet, beim Aktienrückkauf von T-Mobile US im Jahr 2026 keine Anteile zu verkaufen. Dies erhöhe ihre Beteiligung bis 2027 auf 55 Prozent. In der Folge hob JP Morgan das Kursziel für Dezember 2027 auf 40 Euro pro Aktie um einen Euro an.

Gegenwind für Heidelberg Materials (-11%) oder Thyssenkrupp (-12,2%) kommt momentan aus Brüssel. Mit Blick auf die verschiedenen Branchen werteten die Berenberg-Analysten eine Aufweichung der Regeln für CO2-Zertifikate für Zementhersteller als eher negativ. Eine Verlängerung der kostenlosen Zertifikate wäre dagegen eine Entlastung für die Chemiebranche, hier nannten die Analysten BASF und Wacker Chemie.

Den 2026er Ausblick von Siltronic (-11,2%) stufte ein Marktteilnehmer als Enttäuschung ein. Der Ausblick sei damit nochmals schlechter ausgefallen als befürchtet.

Fielmann (+6,9%) hat mit seinem Wachstum im vergangenen Jahr sein Umsatzziel knapp verfehlt, die operative Prognose jedoch erfüllt. Da die Optikerkette in allen Märkten mehr verdiente und ihren Jahresüberschuss auf einen neuen Rekordwert steigerte, soll die Dividende um 25 Cent auf 1,40 Euro pro Aktie steigen.

Zu Carl Zeiss Meditec merkten die Analysten von JP Morgan an, der hohe Orderrückgang von 9,7 Prozent werde negativ gewertet - der Kurs verlor 6 Prozent. Der IT-Dienstleister Cancom hat im Geschäftsjahr 2025 wegen der Kaufzurückhaltung seiner Kunden weniger umgesetzt und verdient als im Jahr zuvor, seine im Juli gesenkte Prognose aber erreicht - die Aktie verlor 5,3 Prozent. 

=== 
INDEX                  zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX                  24.852,69 -0,0%   +1,5% 
DAX-Future              24.964,00 -0,1%   +1,0% 
XDAX                 24.893,78 -0,1%   +1,4% 
MDAX                 31.113,70 -1,6%   +3,3% 
TecDAX                 3.608,52 +0,0%   -0,4% 
SDAX                 17.683,41 -2,2%   +5,3% 
zuletzt                +/- Ticks 
Bund-Future               128,88  +19 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index                 Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX                     20     20   0 5.826,0  82,4    5.431,2      80,7 
MDAX                    17     31   2  770,8  38,7     808,2      38,6 
TecDAX                    6     24   0 1.436,1  28,8    1.668,3      32,5 
SDAX                    16     54   0  180,3  14,1     220,7      13,1 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
