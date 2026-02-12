© Foto: Richard B. Levine - Sipa USANeue Bank-of-America-Daten zeigen: Während Top-Verdiener weiter ausgeben, wächst die Lücke zur Mitte auf den größten Stand seit 2022. Kippt jetzt der US-Konsum?Interne Transaktionsdaten der Bank of America zeichnen ein differenziertes Bild der US-Wirtschaft: Während wohlhabende Haushalte weiter solide konsumieren, gerät die Mittelschicht zunehmend unter Druck. Das Bank of America Institute spricht von einer Ausweitung der "K-förmigen" Entwicklung - also einer Wirtschaft, in der sich Einkommensgruppen unterschiedlich stark entwickeln. Im Januar stiegen die Ausgaben von Haushalten mit höherem Einkommen im Jahresvergleich um 2,5 Prozent. Bei Haushalten mit mittlerem Einkommen lag das Plus nur …Den vollständigen Artikel lesen
