Neue Bürostandorte spiegeln die steigende Nachfrage der Anbieter von Unternehmenssoftware wider, die in digitale und hybride Erlösmodelle in Nordamerika sowie in den Regionen EMEA und APAC investieren

Cleverbridge, ein global tätiger Handelspartner und Digital-Reseller für Software- und SaaS-Unternehmen, meldete heute die Eröffnung neuer Vertriebsbüros in Austin, London und Singapur. Cleverbridge wurde 2005 gegründet, ist heute auf über 240 Märkten tätig und unterstützt Hunderte von führenden Anbietern von Unternehmenssoftware bei der Optimierung der Performance-Optimierung über den gesamten Umsatz-Lebenszyklus hinweg. Die neuen Bürostandorte spiegeln die steigende Nachfrage der B2B-Unternehmen wider, die derzeit ihre Dienstleistungsmodelle neu bewerten und das Kundenerlebnis von der Kundengewinnung bis zur Kundenbindung modernisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211410480/de/

Founded in 2005, Cleverbridge operates across 240+ markets and now adds offices in Austin, London, and Singapore.

Im Bereich Unternehmenssoftware wenden sich die Führungsteams wieder verstärkt der Wirtschaftlichkeit von Go-to-Market-Strategien zu und nehmen dafür die Vertriebskanalkosten und die Deckungsbeiträge in den einzelnen Kundensegmenten genauer unter die Lupe. Viele von ihnen verlagern Verlängerungen, Add-ons und andere Routinekäufe in digitale Kaufpfade, um die Servicekosten zu senken, die Margen zu erhöhen und dem Vertrieb und seinen Partnern mehr Freiheit zu verschaffen, um sich auf größere, strategische Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren.

"Die Ökonomie der Go-to-Market-Strategien befindet sich im Wandel", sagte Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "Die führenden Softwareunternehmen überdenken derzeit, wie sie Direkt-, Partner- und digitale Modelle im Gleichgewicht halten. Multimilliarden-Dollar-Unternehmen beschleunigen angesichts des sich wandelnden Kaufverhaltens die Einführung hybrider und digitaler Konzepte. Die Erweiterung unserer Präsenz hilft uns, nahe bei den Teams und Kunden zu bleiben, die diesen Wandel vorantreiben."

Cleverbridge unterstützt einen wachsenden Kundenstamm von wachstumsstarken Unternehmen und Anbietern von Unternehmenssoftware, darunter PTC, SUSE, Sophos und Shure. Diese Unternehmen setzen zunehmend auf Cleverbridge, um durch komplexe Veränderungen der Go-to-Market-Strategien zu navigieren indem sie neben dem direkten und dem von Partnern geführten Vertrieb digitale Kaufpfade schaffen, ohne dadurch bestehende Vertriebs- oder Vertriebskanal-Ökosysteme zu stören.

Mit Blick auf die Zukunft wird Cleverbridge weiterhin in regionale Talente, Plattforminnovationen und Go-to-Market-Initiativen investieren, die den Anbietern von Unternehmenssoftware helfen, ihre Einnahmeneffizienz zu erhöhen und den Erwartungen der Käufer gerecht zu werden. Die neuen Vertriebsbüros erweitern die Kapazität in wichtigen Zeitzonen und ermöglichen eine Unternehmenstransformation in großem Umfang.

Über Cleverbridge

Als global tätiger Handelspartner und Digital-Reseller unterstützt Cleverbridge Software- und SaaS-Unternehmen bei der internationalen Skalierung durch Übernahme der Verantwortung für Einnahmenvorgänge wie Zahlungen, Abonnements, Steuern und Compliance-Vorgänge und Erbringen von Dienstleistungen zur Performance-Optimierung über den Kundenlebenszyklus hinweg. Von Selbstbedienungs- über vertriebsgeführte und partnergeführte bis zu hybriden Abläufen unterstützt Cleverbridge Unternehmen bei der Transformation ihrer Go-to-Market-Strategien zur Margensteigerung und zur Schaffung eines berechenbareren Wachstums.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet, ist heute auf über 240 Märkten tätig und unterhält Niederlassungen in Chicago, Austin, Köln, London und Singapur. Weitere Informationen unter grow.cleverbridge.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211410480/de/

Contacts:

Gordon Knapp

gordon.knapp@cleverbridge.com

+1-757-345-8523