Eine neue mobile Plattform liefert innerhalb von Stunden statt Tagen Informationen auf institutionellem Niveau, unabhängig davon, wo Entscheidungen getroffen werden. NEW YORK, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, eine Echtzeit-Plattform für Expertenwissen, gab heute die Einführung der mobilen App Guidepoint360 bekannt, mit der das KI-gestützte Research auf mobile Geräte ausgeweitet wird. Die App wurde für Teams entwickelt, die unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen treffen müssen. Sie bietet institutionellen Anlegern, Beratungsunternehmen und globalen Konzernen jederzeit und überall Zugriff auf Expertenwissen. Guidepoint360 vereint produktionsreife KI und Expertenwissen in einem einzigen Workflow. Benutzer können in Echtzeit Recherchen starten, aktive Projekte überwachen und Expertenmeinungen zusammenfassen, egal ob sie sich auf eine Investitionssitzung, ein Kundengespräch oder eine Entscheidung der Geschäftsleitung vorbereiten. "Kapital bewegt sich schnell. Recherchen müssen noch schneller sein", sagte Albert Sebag, CEO von Guidepoint. "Die mobile App Guidepoint360 begleitet unsere Kunden dort, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet - unterwegs, zwischen Besprechungen und unter Druck. Es bietet dieselbe Genauigkeit, Geschwindigkeit und dieselben Compliance-Standards, die sie von unserer Plattform erwarten, und ist nun für die mobile Nutzung optimiert." Entwickelt für Geschwindigkeit, Abdeckung und Kontrolle Die Guidepoint360-App für Mobilgeräte wurde entwickelt, um schnelle Recherchen zu unterstützen und gleichzeitig die Compliance-Standards von Unternehmen zu erfüllen: Schnellerer Einblick - AskGP, der KI-Assistent von Guidepoint, liefert zitierte Antworten aus Expertenprotokollen innerhalb von Minuten statt Tagen.

- Optimierte Nachrichtenübermittlung, Terminplanung und Projektverwaltung über eine einzige Schnittstelle. Compliance auf Unternehmensebene - Anpassbare Compliance-Kontrollen, die mit der Kernplattform von Guidepoint übereinstimmen. Die App ermöglicht es dem vielfältigen globalen Kundenstamm des Unternehmens bereits, parallele Forschungsströme nahtlos zu verwalten, umfangreiche Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen und zeitkritische thematische Arbeiten von überall aus durchzuführen - und damit die KI-gesteuerten Workflows, auf die sie an ihren Schreibtischen angewiesen sind, auf den Außendienst auszuweiten. Eine Plattform. Live-Experten plus KI. Durch die Kombination von Live-Expertenkonsultationen, KI-Moderation und AskGP-Synthese in einer kontinuierlichen Forschungspipeline speist jeder Anruf, jedes Transkript und jede Interaktion eine wachsende Intelligenzschicht, die darauf ausgelegt ist, Erkenntnisse im Laufe der Zeit zu sammeln und nicht mit jedem Projekt zurückzusetzen. Verfügbarkeit Die Guidepoint360-App für Mobilgeräte ist ab sofort im Apple App Store und bei Google Play verfügbar.

Um mehr zu erfahren oder Zugang zu beantragen, gehen Sie zu www.guidepoint.com . Weitere Informationen finden Sie unter guidepoint.com . Informationen zu Guidepoint Guidepoint ist führend im Bereich Echtzeit-Experteninformationen und kombiniert menschliches Fachwissen mit KI-Präzision, um schnell Erkenntnisse in großem Umfang zu liefern. Gestützt auf ein globales Netzwerk von mehr als 1,75 Millionen Fachexperten aus verschiedenen Branchen und Regionen bietet Guidepoint den entscheidenden Kontext, den Investoren, Berater und Unternehmen benötigen, um ihre Recherchen zu optimieren und Antworten in Maßnahmen umzusetzen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902097/Guidepoint_GP360_iPhone.jpg

