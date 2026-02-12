Der Goldpreis erholt sich noch immer von seinem deutlichen Ausverkauf, doch tatsächlich könnte noch ungeahntes Potenzial bei dem Edelmetall schlummern. Ein Analyst sagt eine erstaunliche Entwicklung voraus. Analyst positiv Der Kurs von Gold kämpft darum, sich über der Marke von 5.000 US$ zu halten, doch ein Experte ist sich sicher, dass dies nur eine temporäre Schwächephase ist. Laut Daniel Oliver, Gründer des Hedgefonds Myrmikan Capital, ist nämlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
