i2c Inc., ein globaler Finanztechnologie-Innovator, wurde als Finalist in der Kategorie "Beste Sicherheits- oder Betrugsbekämpfungsentwicklung" bei den Card Payments Awards Middle East 2026 nominiert. Das renommierte Award-Programm der Region würdigt Unternehmen, die praktische, wirkungsvolle Innovationen zur Stärkung der Zahlungssicherheit und zum Schutz der Kunden in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für digitale Zahlungen liefern.

i2c wurde für seine KI-gestützte Lösung für das Betrugsrisikomanagement ausgezeichnet, die direkt in seine einheitliche Bank- und Zahlungsplattform integriert ist und in Echtzeit zum Zeitpunkt der Transaktionsautorisierung arbeitet eine zunehmend wichtige Funktion, da digitale Zahlungen in den Märkten des Nahen Ostens immer mehr an Bedeutung gewinnen. Durch die Bewertung des Risikos zum Zeitpunkt der Zahlungsauslösung und nicht erst nach der Freigabe der Gelder ermöglicht die Lösung eine frühzeitigere Erkennung betrügerischer Aktivitäten, während die Genehmigungsraten erhalten bleiben und die Reibungsverluste für legitime Kunden minimiert werden.

Das KI-gestützte Betrugsmodell von i2c wurde für digital orientierte Volkswirtschaften entwickelt, in denen sich Betrugsmethoden schnell weiterentwickeln. Es passt sich durch häufige Aktualisierungen und ein geschlossenes Lernsystem, das bestätigte Betrugsfälle und Streitfälle in die Entscheidungsfindung einfließen lässt, kontinuierlich an. Das Modell ist direkt in den Autorisierungsprozess integriert und stützt sich nicht auf externe Tools oder Nachprüfungen nach der Autorisierung. Es bewertet jede Transaktion in Echtzeit unter Verwendung adaptiver KI und umfangreicher kontextbezogener Signale aus Transaktionen, Kunden, Händlern, Geräten, Biometrie, Authentifizierungsmethoden, Streitfällen und mehr. Dies ermöglicht eine schnellere Erkennung aufkommender Bedrohungen, eine nachhaltige Genehmigungsleistung und eine höhere Genauigkeit im Laufe der Zeit, ohne dass es zu Reibungsverlusten für legitime Kunden kommt.

"Wir fühlen uns geehrt, als Finalist für die beste Entwicklung im Bereich Sicherheit oder Betrugsbekämpfung in einer Region anerkannt zu werden, die ein rasantes Wachstum bei digitalen Zahlungen und immer raffiniertere Betrugsaktivitäten verzeichnet", sagte Matt Pearce, Vice President, Fraud Risk Management Dispute Operations bei i2c. "Unser Ansatz wurde entwickelt, um Banken und Emittenten in wachstumsstarken Märkten zu unterstützen, indem adaptive Betrugsprävention direkt in den Zahlungsfluss eingebettet wird, sodass Institutionen sicher skalieren können, ohne die Kundenerfahrung zu beeinträchtigen."

Die Betrugsrisikomanagement-Lösung von i2c hat für Kunden im Nahen Osten, darunter einige der führenden Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen der Region, messbare Ergebnisse erzielt. In allen Prepaid-Portfolios konnten die Betrugsraten um bis zu 60 gesenkt werden, von etwa 6 Basispunkten auf über 2 Basispunkte, während die Genehmigungsraten bei Autorisierungen bis zu 90 erreichten und damit die Branchenbenchmarks übertrafen. Darüber hinaus hat die Plattform gezeigt, dass sie bis zu 40 des Betrugsvolumens erfassen kann, während die Kundenfriktion bei etwa 0,5 bleibt, was zu einer Senkung der betrugsbezogenen Betriebskosten um bis zu 40 beiträgt.

Die Card Payments Awards Middle East würdigen herausragende Leistungen im Bereich Karten, Zahlungen und Fintech und zeichnen Unternehmen aus, die konkrete Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Innovation und Kundenvertrauen erzielen.

