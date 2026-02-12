Wissenschaftler:innen wollten herausfinden, in welchen Bereichen beim 3D-Druck organischer Gewebe mögliche Bruchstellen entstehen können. Dafür mussten sie ins All fliegen. Doch der Aufwand könnte sich lohnen. Aus sogenannter Weichen Materie, die mit einem 3D-Drucker in Form gebracht wird, können unter anderem künstliche Organe produziert werden. Doch beim Druckvorgang können durch den Stress, der auf das empfindliche Material ausgeübt wird, Schwachstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n