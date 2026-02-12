© Foto: wO-ChatGPTImmer mehr Länder und Unternehmen finden neue Handelswege, abseits der US-Einflüsse. Neue Allianzen schießen aus dem Boden. Europa profitiert von einer stärker diversifizierten Weltwirtschaft.Die globale Wirtschaftslandschaft verändert sich. Der Einfluss der USA als Handelsmacht, besonders unter Präsident Donald Trump, wird zunehmend hinterfragt. Handelskriege, Zölle und protektionistische Maßnahmen haben die Weltwirtschaft umgekrempelt und neue Allianzen geschmiedet. Während die USA versuchen, das Handelsumfeld durch Druck und Zölle zu dominieren, treten Akteure wie Europa, China, Indien und Südamerika immer stärker in den Vordergrund. Die Welt kommt auch ohne die USA zurecht - und könnte …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE