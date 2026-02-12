MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will für eine Ausweitung der Produktion kräftig in Deutschland investieren. In den vergangenen drei Jahren sei die Fertigungskapazität bereits verdreifacht worden, sagte KNDS-Geschäftsführer Jean-Paul Alary vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München. Er nannte geplante Investitionen im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.

Alary bekräftigte Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr. Der Zeitpunkt hänge auch von den Marktbedingungen ab. Geplant sei dann eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt.

KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.

Alary sagte, KNDS wolle ein auf Landsysteme spezialisiertes Unternehmen bleiben und ziele auf die souveräne Versorgung der Streitkräfte europäischer Verbündeter und Partner. Derzeit nutzen 24 europäische Streitkräfte KNDS-Waffensysteme.