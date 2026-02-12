Borussia Dortmund sendet neue Kampfansagen, und die Börse reagiert aufmerksam. Während der Spielplan bis zum Monatsende kaum Luft zum Atmen lässt, rückt neben dem sportlichen Druck auch die BVB-Aktie verstärkt in den Fokus.Nach internen wie öffentlichen Appellen, unter anderem von Abwehrchef Nico Schlotterbeck, soll die Mannschaft nun Konstanz und Führungsstärke zeigen. Die Verantwortlichen kündigten an, die formulierten Ansprüche "mit Leben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de