Erlangt den Status eines bevorzugten Anbieters bei einem führenden Hyperscaler; KI-Umsatz stieg 2025 um 30 gegenüber dem Vorjahr

Das Wichtigste in Kürze:

Erlangung des Status als bevorzugter Anbieter bei einem führenden Hyperscaler, wodurch sich für Grid Dynamics erheblich größere Umsatzchancen eröffnen.

Im Jahr 2025 erzielte Grid Dynamics ein Umsatzwachstum von 30 im Bereich KI im Vergleich zum Vorjahr.

Partner vertrauen zunehmend auf Grid Dynamics, um globalen Kunden KI-Funktionen der nächsten Generation bereitzustellen und so das kontinuierliche Umsatzwachstum im KI-Bereich zu unterstützen.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender KI-Transformationspartner für Fortune-1000-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Status eines bevorzugten Anbieters bei einem der größten Hyperscale-Cloud-Anbieter erreicht hat. Dieser Meilenstein folgt auf eine strategische, umfassende zweijährige Initiative des Hyperscalers zur Konsolidierung seiner Lieferanten, durch die sein Dienstleister-Ökosystem auf eine kleine Gruppe reduziert wurde. Diese Ernennung schafft den vertraglichen Rahmen für Grid Dynamics, um das Geschäft mit diesem Hyperscaler erheblich auszubauen und die Möglichkeiten von Grid Dynamics in den Bereichen gemeinsame Lösungsentwicklung, Co-Selling und Markteinführung zu verbessern.

Bei der zunehmenden Einführung von KI vertrauen Unternehmen auf Grid Dynamics für komplexe, produktionsreife Implementierungen, den Aufbau skalierbarer Systeme auf Basis von Fundamentmodellen und deren Integration in zentrale Unternehmensabläufe. In der Praxis liegt der Engpass bei der Einführung von KI in Unternehmen nicht in den Modellen selbst, sondern in den damit verbundenen technischen und grundlegenden Plattformfunktionen Integration, Beobachtbarkeit, Governance und Kostenkontrolle. Der Ansatz von Grid Dynamics ist darauf ausgerichtet, dieser Realität gerecht zu werden, indem er seinen umfassenden Unternehmenskontext mit praktischer Ingenieurskunst verbindet.

"Da sich der Innovationszyklus zunehmend auf KI-native Unternehmen verlagert, liegt der Wert in der Beherrschung der Komplexität", erklärte Leonard Livschitz, CEO von Grid Dynamics. "Wir bieten eine spezialisierte Kompetenz, die strategische Beratungsexpertise mit technischem Know-how vereint, um die robuste, produktionsreife Infrastruktur aufzubauen, die für das Zeitalter der Agentic AI erforderlich ist. Für den CEO eines Fortune-1000-Unternehmens stellt Grid Dynamics eine herausragende Kompetenz dar einen Partner, der bei hochwertigen KI-Transformationen eingesetzt werden kann, bei denen praktische Erfahrung, architektonische Präzision und eine Ausführung auf industriellem Niveau von größter Bedeutung sind. Im Jahr 2025 verzeichnete unser KI-Geschäft ein Wachstum von 30 gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf unsere Spezialisierung in den Bereichen Suche, KI-Plattformen und Agentic-Lösungen zurückzuführen ist. Im Jahr 2025 verzeichnete unser KI-Geschäft ein Wachstum von 30 gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf unsere Spezialisierung in den Bereichen Suche, KI-Plattformen und Agentic-Lösungen zurückzuführen ist."

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

Um mehr über Grid Dynamics zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Nutzen zu erzielen, sowie alle Faktoren, die unsere Kompetenzen, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211485055/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

investorrelations@griddynamics.com