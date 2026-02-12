Ein abrupter Ausverkauf hat Gold und Silber am Abend kräftig nach unten gezogen. Offenbar verkauften einige Investoren Metalle, um Verluste am Aktienmarkt abzufedern und schnell an Liquidität zu kommen. Kupfer geriet ebenfalls unter Druck. Gegen 18 Uhr deutscher Zeit fiel der Goldpreis am Donnerstag plötzlich wie ein Stein: Binnen Minuten sackte das Edelmetall von 5060 Dollar je Feinunze auf 4889 Dollar ab. Anleger sind verunsichert: Was hat den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
