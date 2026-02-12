Die mehrjährige Partnerschaft ermöglicht eine schnelle schrittweise Bereitstellung von bis zu 25 MW ab 2026 - kritische Energieinfrastrukturkapazitäten und die digitale Betriebsplattform von Energy Vault werden genutzt, um modulare "Powered Shell"-Rechenzentrumskapazitäten zu liefern

Die erste Installation ist im Solarenergie- und Energiespeichertechnologiezentrum von Energy Vault in Snyder, Texas, geplant, um die Kapazitätsbereitstellung für Crusoe Cloud-Kunden zu beschleunigen

Die Vereinbarung markiert den Eintritt von Energy Vault in den Markt für KI-Infrastruktur und ermöglicht Umsätze je MW, die bis zu 20-mal höher sind als bei herkömmlichen BESS-Anlagen, wodurch das EBITDA von Energy Vault erheblich verbessert und die Asset-Vault-Plattform erweitert wird

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein weltweit führender Anbieter von Infrastruktur für netzgekoppelte Energiespeicherlösungen, und Crusoe, der branchenweit erste vertikal integrierte Anbieter von KI-Infrastruktur, haben heute eine strategische Rahmenvereinbarung bekannt gegeben. Sie beinhaltet die schrittweise Bereitstellung modularer Rechenzentren vom Typ Crusoe Spark im Technologiezentrum von Energy Vault in Snyder, US-Bundesstaat Texas. Das anfängliche Programm ist auf eine Gesamtlast von bis zu 25 Megawatt (MW) skalierbar und soll innerhalb der proprietären modularen KI-Fabrik Spark von Crusoe betrieben werden. Die Bereitstellung soll 2026 beginnen, sodass Crusoe Cloud seine verfügbare Rechenkapazität einschließlich seiner neuen Managed Inference Services erweitern kann, um den Anforderungen von Kunden gerecht zu werden. Die Initiative bedeutet eine erhebliche Erweiterung des Spark-Programms von Crusoe. Sie demonstriert die schnell implementierbare modulare KI-Inferenzkapazität und setzt das Engagement von Crusoe für die Entwicklung innovativer, energieeffizienter KI-Infrastrukturen fort.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211987104/de/

Energy Vault and Crusoe Announce Strategic Framework Agreement for Deployment of Crusoe Spark Modular AI Factory Units to Deliver Crusoe Cloud

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Energy Vault eine modulare "Powered Shell"-Infrastruktur bereitstellen, die eine rasche und wiederholbare Installation der elektrischen und mechanischen Systeme ermöglicht, die für Hochleistungsrechner benötigt werden. Energy Vault wird die Spark-Einheiten von Crusoe zunächst am Standort für Technologieumsetzung von Energy Vault in Snyder betreiben. Zusammen werden die Unternehmen die Kombination aus einem Standort mit Stromversorgung und einem modularen Bereitstellungsmodell nutzen, um die Implementierung stark zu beschleunigen und eine skalierbare Erweiterung zu ermöglichen, sobald die Kundennachfrage steigt.

Auf dem Markt für KI-Infrastruktur zählt zunehmend der Faktor Geschwindigkeit. Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung sehen sich Kunden mit Einschränkungen konfrontiert, die sich auf die Bereitstellungszeiten auswirken können. Hierzu zählen die Verfügbarkeit von Strom, die Zeitpläne für die Vernetzung, die Komplexität der elektrischen Systeme und die betrieblichen Anforderungen einer Rechenumgebung von hoher Dichte. Die modularen "Powered Shell"-Implementierungen von Energy Vault mit modularen Crusoe Spark-KI-Fabriken ergänzen die ausgewiesenen Stärken des Unternehmens wie disziplinierte Ausführung oder digitale Betriebskompetenz. Sie wurden entwickelt, um die Zeitspanne bis zur Kapazitätsauslastung maßgeblich zu verkürzen und zugleich eine hohe Zuverlässigkeit für Kunden im Rechenzentrumsmarkt zu gewährleisten.

"Crusoe reagiert auf eine klare Marktanforderung: Kunden benötigen skalierbare Rechenleistung, die schnell und zuverlässig bereitgestellt wird", betont Robert Piconi, CEO und Chairman bei Energy Vault. "Unser Auftrag ist es, die grundlegende Energieinfrastruktur die "Powered Shell" bereitzustellen, die eine schnelle Installation und zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für Energy Vault, da wir eine kommerzielle Plattform für KI-Infrastruktur errichten, die unsere Asset-Vault-Plattform ergänzt, und dabei unsere Build-Own-Operate-Strategie auf ein neues, wachstumsstarkes Segment ausweiten."

Als vertikal integrierter Dienstleister entwickelt und produziert Crusoe seine proprietären Crusoe Spark-Einheiten, um eine konsistente, hochwertige KI-Infrastruktur für die modulare Erweiterung der Crusoe Cloud-Kapazität bereitzustellen. Durch die Bündelung dieser modularen Technologie mit den nachweislichen Kompetenzen von Energy Vault in der Entwicklung und dem Betrieb von unternehmenskritischen Energiesystemen können die Unternehmen die Anforderungen von Crusoe Cloud an eine hohe Stromverfügbarkeit und verkürzte Bereitstellungszeiten erfüllen. Dieser integrierte Ansatz wurde konzipiert, um mithilfe wiederholbarer digitaler Steuerungen und einer modularen Infrastruktur die Zeit bis zur Kapazitätsauslastung signifikant zu verkürzen und gleichzeitig die für KI-Kunden in Unternehmen unverzichtbare Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit sicherzustellen.

"Durch die Fertigung von Spark-Einheiten und die Kooperation mit dem hochqualifizierten Team von Energy Vault treiben wir die Vision von Crusoe einer vertikal integrierten, energieorientierten KI-Infrastruktur weiter voran", so Cully Cavness, Mitbegründer, President und Chief Strategy Officer von Crusoe. "Dieses Projekt demonstriert das Potenzial modularer KI-Fabriken für verschiedene Anwendungen. Diese reichen von verteilter Inferenz mit niedriger Latenz über On-Prem-Bereitstellungen und gruppierte Trainingscluster bis hin zu datensouveränen Bereitstellungen und vielen weiteren Anwendungsfällen. Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Energy Vault einem Partner, der unseren Anspruch teilt, die Energieprobleme des KI-Zeitalters durch zielgerichtete Umsetzung und technologische Innovationen zu bewältigen."

Diese strategische Partnerschaft mit Crusoe soll das "Own-and-Operate"-Geschäftsmodell von Energy Vault unterstützen, das auf der Asset-Vault-Plattform basiert. Mit der heutigen Ankündigung wurde diese Plattform erweitert, um den Markt für KI-Infrastrukturen durch langfristige, vertragsgebundene "Powered Shell"-Implementierungen zu bedienen. Laut Energy Vault wird die Einführung von KI-Infrastrukturen zu einer deutlichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit pro Einheit führen, einschließlich eines wesentlich höheren EBITDA pro installiertem MW (etwa 10- bis 20-mal höher) als bei herkömmlichen Infrastrukturprojekten. Treiber sind vertraglich gesicherte Cashflows, ein standardisiertes und wiederholbares modulares Design sowie die robuste Nachfrage nach schnell verfügbarer Rechenkapazität. Diese Expansion dürfte das Tempo und den Umfang des EBITDA-Wachstums zügig beschleunigen, sobald die Implementierungen anlaufen und weitere Standorte und Kunden kommerzialisiert werden.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt, implementiert und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Ansatz für nachhaltige Energiespeicherung zu revolutionieren. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre Batterie-, Schwerkraft- und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen bei Kunden unterstützen und eine sichere und zuverlässige Energieverteilung und -optimierung ermöglichen. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche einzigartig und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Energiespeicherung mit kurzer, langer und mehrtägiger/extrem langer Dauer. Damit unterstützt das Unternehmen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und große industrielle Energieverbraucher dabei, ihre Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Seit 2024 verfolgt Energy Vault eine "Own Operate"-Strategie für das Asset Management, die darauf abzielt, vorhersehbare, wiederkehrende und margenstarke Einnahmen aus der Nutzung zu generieren und das Unternehmen für weiteres Wachstum im sich schnell entwickelnden Markt für Energiespeicherinfrastruktur zu positionieren. Bitte besuchen Sie www.energyvault.com für weitere Informationen.

Über Crusoe

Als KI-Fabrikunternehmen verfolgt Crusoe das Ziel, die Verfügbarkeit von Energie und Intelligenz zu beschleunigen. Das Unternehmen stellt eine zuverlässige, skalierbare, kosteneffiziente und energieorientierte Lösung für KI-Infrastrukturen bereit. Indem Crusoe Energieressourcen in großem Maßstab nutzt, KI-optimierte Rechenzentren errichtet und eine hochleistungsfähige KI-Cloud-Plattform bereitstellt, unterstützt das Unternehmen seine Kunden und Partner dabei, Zukunftsprojekte schneller zu realisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sie spiegeln die derzeitigen Einschätzungen des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Entwicklung. Dazu zählen Prognosen zu künftigen Umsätzen und zur Rentabilität, die Verfügbarkeit weiterer Kapitalabrufe im Rahmen der OIC-Vorzugsaktienzusage zugunsten von Asset Vault, der Zeitplan für den Einsatz des Asset-Vault-Kapitals, die Struktur von Asset Vault sowie die von Energy Vault erzielbaren Kosten pro Kilowattstunde. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "darauf abzielen", "Vorhersagen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "dürften", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Vorhersagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Plänen und Annahmen, die wir angesichts unserer bisherigen Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter künftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es handelt sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen lediglich um Vorhersagen, basierend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, aufgrund derer unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Nichterfüllung endgültiger Vereinbarungen oder von Bedingungen für zukünftige Finanzierungsaufnahmen, Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenpotenziale, zukünftige Geschäftstätigkeit, zukünftige Finanzlage, geschätzte Umsatzerlöse und Verluste, prognostizierte Kosten, Aussichten und Pläne; die Ungewissheit unserer Bestellungen, Auftragseingänge, Auftragsbestände und des Zeitplans für Genehmigungen und die entwickelte Pipeline, die zukünftigen Einnahmen entsprechen; die fehlende Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte Mängel aufweisen oder angeblich mangelhaft sind oder andere Fehler auftreten; die Implementierung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Epidemien auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, den Schutz unseres geistigen Eigentums zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich der Zeitspanne, in der wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen gemäß dem JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Zahlungsmitteln; die internationale Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Kampfhandlungen auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unser zukünftiges Wachstum zu finanzieren; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Annual Report auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr, der am 1. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen Einreichungen der Unternehmens bei der SEC aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov zugänglich sind. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Risiken, und unser Management kann weder alle Risiken vorhersehen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unsere Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß abschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den von uns getätigten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sämtliche von uns in dieser Pressemitteilung abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Lesern dieser Pressemitteilung wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260211987104/de/

Contacts:

Energy Vault Kontakt

Investoren

energyvaultIR@icrinc.com

Medien

media@energyvault.com

Crusoe Kontakt

media@crusoe.ai