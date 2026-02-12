© Foto: Uli Deck - dpaDa der Goldpreis von seinen Höchstständen Ende Januar gefallen ist, rät Wells Fargo seinen Kunden nun, den Rücksetzer zu kaufen, und erwartet in Kürze eine weitere Rallye des Edelmetalls.Spot-Gold liegt zwar über seinen Tiefstständen Anfang Februar, ist aber immer noch mehr als 10 Prozent unter dem Rekordhoch von 5.594,82 US-Dollar pro Unze vom 29. Januar. Die US-Gold-Futures für April-Lieferung haben sich ebenfalls wieder über 5.000 USD erholt, liegen jedoch noch unter den Rekordpreisen von über 5.300 US-Dollar. Nachdem sich die Preise nach den dramatischen Rückgängen stabilisiert haben, der SPDR Gold Shares ETF fiel am 30. Januar um 10 Prozent und am folgenden Tag um weitere 4 Prozent, …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE