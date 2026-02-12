Mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung keimte Hoffnung auf, das Siltronic die operative Talsohle endlich durchschritten hat. Doch die Realität sieht anders aus. Die Aktie des Waferherstellers hat am Donnerstag mit deutlichen Kursverlusten auf die überraschend veröffentlichten Prognosen für 2026 reagiert. AKTIONÄR-Leser wissen: Siltronic zählt zu den weltweit führenden Produzenten von Wafern aus Reinstsilizium und ist seit Jahrzehnten Partner vieler großer Halbleiterhersteller. Siliziumwafer bilden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär