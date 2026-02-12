Andersen Global stärkt seine Präsenz in Afrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit Pi Advisory, einer Finanzberatungsfirma mit Sitz in Angola und Niederlassungen in Mosambik und Portugal.

Pi Advisory bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen, darunter Full-Service-Steuerdienstleistungen, Unternehmensunterstützung und Outsourcing, Finanzberatung und eine breite Palette von Unternehmensdienstleistungen, um Kunden bei allen Fragen zu unterstützen, von der Gründung einer neuen Geschäftseinheit bis hin zur Navigation durch lokale Steuervorschriften. Das Unternehmen integriert die Prinzipien der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) in seine Geschäftstätigkeit und spiegelt damit sein Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken wider.

"Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Kunden mit komplexen, länderübergreifenden Anforderungen zu unterstützen", sagte António Amaral Correia, Partner bei Pi Advisory. "Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global können wir Lösungen anbieten, die den sich wandelnden Anforderungen von Kunden in portugiesischsprachigen Märkten und darüber hinaus gerecht werden."

Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Das umfassende Fachwissen und die regionalen Kenntnisse von Pi Advisory stärken unsere globale Plattform. Ihr Engagement für Kundenservice und nachhaltiges Wachstum steht in Einklang mit unseren Werten und ermöglicht es uns, unseren Kunden einen nahtlosen, hochwertigen Service zu bieten."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsfachleuten aus aller Welt zusammensetzt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Fachleute. Über seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen ist Andersen Global an über 1.000 Standorten vertreten.

