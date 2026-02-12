Highlights

Bardasz und GEOLOG gehen eine Allianz ein, um die Bereitstellung von End-to-End-RTOC-Lösungen für die Bohroptimierung und NPT-Minderung zu stärken.

Die Allianz kombiniert die Führungsposition von Bardasz in den Bereichen WITSML- und ETP-Übertragung, Hochgeschwindigkeits-Echtzeit-Datenaggregation und Super-Store-Technologie mit der globalen operativen Reichweite und den lokalen technischen Fachkräften von GEOLOG.

Im Rahmen der Allianz hat GEOLOG eine Minderheitsbeteiligung an Bardasz erworben und damit finanzielle Flexibilität geschaffen, um die Produktroadmap und die globale Expansion von Bardasz zu beschleunigen.

Bardasz Group LLC ("Bardasz"), ein Anbieter von Echtzeit-Informationen für Entscheidungen im Bereich Bohrlochkonstruktion einschließlich Bohrungen, Fertigstellungen und Bohrlochinstandsetzungen gab heute eine strategische digitale Allianz mit GEOLOG International B.V. ("GEOLOG") bekannt, einem globalen Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Formationsbewertung, Bohrungen und Geochemie, der Untergrundprojekte in mehr als 40 Ländern unterstützt.

Die Allianz soll das globale Wachstum von Bardasz beschleunigen und die Kundenversorgung verbessern, indem sie die Ressourcen, das technische Know-how und die operative Größe von GEOLOG in den einzelnen Ländern nutzt. Bardasz hilft Betreibern dabei, fragmentierte Bohrlochkonstruktionsdaten in verwertbare Informationen für alle Anlagen umzuwandeln dies ermöglicht eine schnellere Integration, eine höhere Zuverlässigkeit der Echtzeit-Daten-Workflows und eine verbesserte Effizienz der Bohrzeit bei reduzierter unproduktiver Zeit (NPT). Die hochfrequente Echtzeit-Bohrlochkonstruktionsplattform von Bardasz basiert auf den branchenführenden Standards WITSML und ETP und ist für skalierbare Unternehmensumgebungen ausgelegt.

Gemeinsam werden Bardasz und GEOLOG schnellere Bereitstellungen, Support rund um die Uhr und eine konsistentere Bereitstellung von hochwirksamen Echtzeit-Workflows vom Bohrlochstandort bis zum RTOC in allen globalen Betrieben unterstützen.

"Bardasz hat eine beeindruckende Echtzeitplattform aufgebaut, auf die sich Kunden verlassen", sagte Richard Calleri, CEO von GEOLOG. "Diese Allianz kombiniert die führenden digitalen Fähigkeiten von Bardasz insbesondere in den Bereichen WITSML- und ETP-Übertragung, -Aggregation und -Visualisierung mit der globalen Präsenz und der fundierten Fachkompetenz von GEOLOG in den Bereichen Bohrtechnik, Geologie, Ingenieurwesen und Geochemie. Gemeinsam stärken wir unsere Fähigkeit, skalierbare RTOC-Ergebnisse und eine konsistente Ausführung für Kunden zu liefern, unabhängig davon, wo sie tätig sind."

Pablo Perez, CEO und Gründer von Bardasz, fügte hinzu: "Durch diese Allianz kann sich Bardasz weiterhin auf das konzentrieren, was wir am besten können den Aufbau leistungsstarker Echtzeit-Datenplattformen und gleichzeitig mit einem globalen Unternehmen zusammenarbeiten, das über eine unübertroffene lokale Präsenz und operative Tiefe verfügt. Kunden profitieren von der Kontinuität der Menschen, der Technologie und der Unabhängigkeit, denen sie vertrauen, kombiniert mit größerer Reichweite und Lieferkapazität."

Über GEOLOG

GEOLOG ist ein führender unabhängiger globaler Anbieter von geowissenschaftlichen Dienstleistungen für Bohrstellen, Oberflächenmessungen und fortschrittlichen Bohrunterstützungsdiensten. Mit mehr als 230 mobilen Labors in mehr als 40 Ländern bietet GEOLOG Formationsbewertung, Bohroptimierung, Reservoircharakterisierung und Echtzeit-Datendienste, die Kunden dabei helfen, Risiken zu reduzieren, die Bohrleistung zu verbessern und die Gesamtkosten für die Felderschließung zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter: www.geolog.com

Über Bardasz

Bardasz ist ein Anbieter von Echtzeit-Betriebsinformationen für den Brunnenbau Bohrungen, Fertigstellungen und Brunneninterventionen und wandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Informationen für den Brunnenbau um, um einen leistungsstarken Betrieb zu gewährleisten. Bardasz gilt als führend in der WITSML- und ETP-Übertragung und bietet hochgeschwindigkeitsfähige Echtzeit-Datenaggregation und Super-Store-Technologie in großem Maßstab. Das integrierte System von Bardasz wurde entwickelt, um die Komplexität zu reduzieren und umsetzbare Informationen für Bohr- und Bohrlochkonstruktions-Workflows in RTOCs zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bardasz.com.

