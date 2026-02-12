Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär von Dentium Co., Ltd. ("Dentium" oder das "Unternehmen"), hat formelle Aktionärsanträge eingereicht, deren Aufnahme in die Tagesordnung der bevorstehenden 26. Jahreshauptversammlung (Annual General Meeting, "AGM") von Dentium beantragt wird. In diesen wird das Unternehmen aufgefordert, seine Governance-Praktiken zu stärken und die Disziplin bei der Kapitalallokation zu verbessern.

Align Partners merkte an, dass Dentium in Anbetracht der Aktionärsanträge, die auf der diesjährigen Hauptversammlung vorgelegt werden, die wichtigsten Corporate-Governance-Indikatoren der Korea Exchange (KRX) befolgen und die Einberufung zur Hauptversammlung mindestens vier Wochen vor dem Sitzungstermin veröffentlichen sowie ein elektronisches Abstimmungssystem einführen sollte, um eine stärkere Beteiligung der Aktionäre zu erreichen.

Dentium ist dank seiner überlegenen Technologie und über 23 Jahren klinischer Daten weithin als Weltmarktführer in der Zahnimplantatbranche anerkannt. Align Partners ist der Ansicht, dass das Unternehmen trotz dieser starken Positionierung nach wie vor mit einem erheblichen Abschlag gehandelt wird. Mit Stand vom 11. Februar 2026 wurde Dentium mit einem LTM-EV/EBITDA-Multiple von 6,6x und einem PBR von 0,77x gehandelt, verglichen mit den globalen Durchschnittswerten von 14,0x bzw. 3,13x. Align Partners sieht hinter dieser Bewertungslücke eher strukturelle als rein zyklische Ursachen.

Align Partners ist der Ansicht, dass das Vertrauen des Marktes durch Governance-Bedenken geschwächt wurde, unter anderem aufgrund von Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, an denen mit dem Mehrheitsaktionär verbundene Unternehmen beteiligt sind, sowie aufgrund der begrenzten unabhängigen Aufsicht durch das Board. Zudem äußerte Align Partners Bedenken hinsichtlich der unzureichenden Offenlegung von Investitionen in ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäft, dessen Synergien mit dem Kerngeschäft des Unternehmens im Bereich Implantate weiterhin unklar sind.

Seit seiner ersten Investition hat Align Partners Kontakt zu Dentium über private Schreiben gehalten und sich mit dem Management und dem Board getroffen. Obgleich bestimmte Maßnahmen positiv bewertet wurden, kam Align Partners zu dem Schluss, dass die Fortschritte in grundlegenden Fragen der Governance und Kapitalallokation weiterhin unzureichend sind. Daher hat Align Partners beschlossen, formelle Aktionärsanträge für die Hauptversammlung einzureichen.

Align Partners hat die folgenden Anträge zur Abstimmung durch die Aktionäre eingereicht:

Erhöhung des Anteils unabhängiger Directors

Das Audit Committee darf ausschließlich aus unabhängigen Directors bestehen

Ernennung eines unabhängigen Chair of the Board

Erweiterung der separat gewählten Mitglieder des Audit Committee von einem auf zwei

Einrichtung von Related Party Transactions and Compensation Evaluation Committees, die ausschließlich aus unabhängigen Directors bestehen

Die Wahl von zwei unabhängigen Kandidaten für die Position des Directors: Moo-Young Yoon und Yoon-Hong Kim

Genehmigung der Vergütungsgrenzen für Directors und leistungsabhängigen Vergütungsobergrenzen

(Vorschlag) Empfehlung einer verbesserten Offenlegung der Vergütungsrahmen für Führungskräfte

Align Partners betonte, dass diese Vorschläge die Unabhängigkeit des Board stärken, die Transparenz verbessern und das Vertrauen der Investoren in die langfristige strategische Ausrichtung von Dentium wiederherstellen sollen.

Über

Align Partners Capital Management Inc. ist eine Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Korea liegt. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee nutzt Align Partners seine Expertise in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking, um mit Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und Ineffizienzen in der Unternehmensführung sowie den "Korea-Discount" zu beseitigen.

