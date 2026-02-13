Der Deal folgt auf eine Finanzierungsrunde in Höhe von 75 Millionen US-Dollar für das KI-Workflow-Unternehmen eine der größten Fintech-Serie-A-Finanzierungen in der Geschichte

Model ML hat heute die Übernahme von Captide bekannt gegeben, dem führenden Finanzdatenanbieter, der komplexe globale Unternehmensunterlagen und Offenlegungen in LLM-fähige Dokumente und Daten für KI-Agenten umwandelt.

Die Übernahme, die nur wenige Wochen nach der Finanzierung des Fintech-Unternehmens mit 75 Millionen US-Dollar durch führende Investoren aus den USA und Großbritannien erfolgte, erweitert den KI-Workflow-Builder von Model ML und ermöglicht es seinen KI-Agenten, globale Anmeldungen zuverlässig abzurufen, zu bewerten und zu zitieren. Anfang 2025 erwarb Model ML das Unternehmen Flippr, wodurch die Plattform um automatisierte Agenten zur Erstellung und Überprüfung von PowerPoint-Präsentationen erweitert wurde.

Captide wurde im Jahr 2024 von Maurits Brinkman und Miquel Trafí Ruiz gegründet. Die API von Captide verarbeitet SEC-Unterlagen, Gewinnbekanntgaben und weitere Daten und strukturiert diese so, dass KI-Modelle sie in großem Umfang einfach und präzise verstehen können. Die Plattform umfasst bereits mehr als 2,5 Millionen Dokumente und unterstützt 1 Milliarde Einbettungen.

Durch die Integration von Captide in Model ML können Kunden darunter die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratungsunternehmen und weltweit führende Finanzinstitute nun über bestehende Workflows und proprietäre Tools auf diese Offenlegungsinformationen zugreifen. Die marktführenden KI-Agenten von Model ML können damit Unternehmensdaten zuverlässig abrufen, analysieren und zitieren, und Teams können sicher auf diese Daten zugreifen, um strenge regulatorische und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

"Wir haben Captide entwickelt, um Unternehmensinformationen für die gesamte KI-Pipeline nutzbar zu machen", erklärte Miquel Trafí Ruiz, Mitbegründer von Captide. "Durch den Beitritt zu Model ML integrieren wir diese Funktion nun in die Arbeitsabläufe der weltweit größten Finanzinstitute, bei denen Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit unverzichtbar sind."

"Mit dem Einzug agentenbasierter KI-Systeme in reale Finanzabläufe sind nicht mehr die Modelle der Engpass, sondern die Daten, auf denen sie basieren", erklärte Chaz Englander, Mitbegründer und CEO von Model ML. "Selbst die fortschrittlichsten Modelle versagen, wenn sie das zugrunde liegende Quellenmaterial nicht zuverlässig abrufen, interpretieren und zitieren können, aber Unternehmensangaben sind fragmentiert, uneinheitlich formatiert und für Maschinen schwer sicher zu verwenden. Captide behebt dieses Problem, und durch die Integration in Model ML erhalten unsere Kunden die Möglichkeit, KI einzusetzen, die direkt mit den Quelldaten arbeitet und Ergebnisse liefert, denen sie vertrauen können."

Die kombinierte Plattform stärkt den API-First-Ansatz von Model ML und baut auf einer Phase der Dynamik für das in London gegründete Unternehmen auf. Seit der Gründung im Februar haben die Brüder Chaz und Arnie Englander Model ML zu einem der am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen im Finanzbereich ausgebaut. Im November hat das Unternehmen eine der größten Finanzierungsrunden Europas in Höhe von 75 Millionen US-Dollar abgeschlossen, sechs Monate nach seiner Startfinanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar. Die KI-Agenten des Unternehmens haben McKinsey und Bain in Benchmarking-Tests übertroffen, und das Unternehmen ist mittlerweile in Großbritannien, den USA, Singapur und Hongkong tätig.

Das Unternehmen gewinnt weiterhin Finanzgrößen in einem Tempo hinzu, das die Funktionsweise des Finanzwesens neu definiert. Die heutige Übernahme spiegelt die Mission von Model ML wider, ein durchgängiges KI-Betriebssystem für das Finanzwesen aufzubauen, anstatt eine Sammlung unzusammenhängender Tools anzubieten. Dadurch ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für führende Finanzinstitute und bietet flexible Bereitstellungsmodelle, die vom ersten Tag an vollständige Datenkontrolle, Sicherheit auf Unternehmensniveau und Compliance gewährleisten.

Die Bedingungen der Übernahmen wurden nicht bekannt gegeben.

Über Model ML

Model ML ist der KI-Workflow-Builder für Finanzdienstleistungen. Es ermöglicht Teams, KI-Module zu entwickeln, die kundenfertige Word-, PowerPoint- und Excel-Ausgaben direkt aus vertrauenswürdigen Daten in exakten Vorlagenformaten automatisieren. Das Unternehmen wurde von den Brüdern und erfahrenen Unternehmern Chaz und Arnie Englander gegründet, wird von einem hochkarätigen Beirat geleitet und arbeitet bereits mit einigen der größten Finanzinstitute weltweit zusammen.

