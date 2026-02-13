Wind River, ein Aptiv Unternehmen und global führend bei Software für die intelligente Edge, wird die neuesten Technologien vom 2. bis zum 5. März auf der MWC Barcelona präsentieren. Darunter sind Lösungen, die Edge AI für telco RAN, core, IT und Enterprise-Umgebungen ermöglichen. Der Stand von Wind River befindet sich in Halle 2, Stand 2F25.

Wind River unterstützt Unternehmen bei der Einbindung von modernen, KI-basierten Plattformen, die 5G-, Edge-, und cloudnative Dienste schneller und effizienter bereitstellen. Diese Transformation wird ermöglicht durch die Lösungen von Wind River auf Carrier-Ebene, die den Übergang zur Cloud und die Automatisierung von Operationen beschleunigen, durch Analysen in Echtzeit die Ausfallsicherheit erhöhen sowie die Orchestrierung für KI-unterstützte Frameworks. Wind River fördert Edge AI und intelligente Netzwerke in Branchen wie Telekom, Enterprise, Automobil und Industrie.

"Edge AI ermöglicht eine noch nie gesehene Transformation intelligent Edge ist erst der Anfang. Nach Inferenz und Optimierung wird die Konvergenz von KI, Überwachung in Echtzeit, autonomen Systemen und Robotik der nächste Schritt sein", sagte Paul Miller, CTO, Wind River. "Wind River's Technologien liegt das Prinzip zugrunde, dass Intelligenz nicht nur an einem Ort zu finden ist, sondern dass sie fühlt, denkt und handelt. Unsere Lösungen bieten Kunden Systeme, die sich intelligent verhalten und ständig dazulernen. Durch die Verschmelzung von Echtzeitsystemen, Edge-Computing, Cloud Analytics und Lifecycle Management unterstützt Wind River Unternehmen, intelligente Systeme zu konzipieren, zu entwickeln und bereitzustellen, die entscheidend für ihre Zukunft sind."

Vorführungen

Wind River wird einige interessante, interaktive Demonstrationen durchführen, wie zum Beispiel:

Edge AI für autonome Netzwerke: Automatisieren Sie Operationen und verbessern Sie die Robustheit Ihrer Systeme durch Analysen in Echtzeit, intelligente Orchestrierung und Selbstheilungskräfte, wodurch die Leistung von Netzwerken End-to-End optimiert wird.

Automatisieren Sie Operationen und verbessern Sie die Robustheit Ihrer Systeme durch Analysen in Echtzeit, intelligente Orchestrierung und Selbstheilungskräfte, wodurch die Leistung von Netzwerken End-to-End optimiert wird. Schneller in die Cloud: Stellen Sie auf der Grundlage von cloudnativen Prinzipien agile, sichere und skalierbare Arbeitslasten bereit, wie KI in 5G RAN-, Kern-, IT- und Rechenzentrumsumgebungen und verringern Sie dadurch Komplexität.

Stellen Sie auf der Grundlage von cloudnativen Prinzipien agile, sichere und skalierbare Arbeitslasten bereit, wie KI in 5G RAN-, Kern-, IT- und Rechenzentrumsumgebungen und verringern Sie dadurch Komplexität. Virtuelle Migration in großem Umfang: Erleben Sie, wie Wind River die in der Telekombranche größte bekannte Migration mit virtuellen Maschinen in Rekordzeit erledigt hat zehntausende Sites innerhalb von Wochen statt Monaten. Das sorgt für einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechungen, Effizienz und Modernisierung auf hohem Niveau.

Erleben Sie, wie Wind River die in der Telekombranche größte bekannte Migration mit virtuellen Maschinen in Rekordzeit erledigt hat zehntausende Sites innerhalb von Wochen statt Monaten. Das sorgt für einen reibungslosen Betrieb ohne Unterbrechungen, Effizienz und Modernisierung auf hohem Niveau. AI-RAN: Da Intelligenz sich vom Kern in die Edge verlagert, wird es immer wichtiger, Entscheidungen in Echtzeit dort zu ermöglichen, wo Daten generiert werden. Wind River ermöglicht die Konvergenz von KI- und RAN-Arbeitslasten auf einer einzigen Edge-Plattform, wodurch sich transformative Vorteile erzielen lassen.

Da Intelligenz sich vom Kern in die Edge verlagert, wird es immer wichtiger, Entscheidungen in Echtzeit dort zu ermöglichen, wo Daten generiert werden. Wind River ermöglicht die Konvergenz von KI- und RAN-Arbeitslasten auf einer einzigen Edge-Plattform, wodurch sich transformative Vorteile erzielen lassen. Vernetztes 5G-Fahrzeug der kommenden Generation: Erkunden Sie die Wirkung und die Chancen, die softwarebetriebene Fahrzeuge auf die Zukunft der Telekom haben werden mit einer spannenden Live-Demonstration mit einem erweiterten C-V2X-Sensor, betrieben von 5G und intelligentem Edge-Computing.

Erkunden Sie die Wirkung und die Chancen, die softwarebetriebene Fahrzeuge auf die Zukunft der Telekom haben werden mit einer spannenden Live-Demonstration mit einem erweiterten C-V2X-Sensor, betrieben von 5G und intelligentem Edge-Computing. Physikalische KI für Edge-Systeme: Live-Demonstration eines Roboterarms mit ultraniedriger Latenzkontrolle und Entscheidungsfindung in Echtzeit.

Live-Demonstration eines Roboterarms mit ultraniedriger Latenzkontrolle und Entscheidungsfindung in Echtzeit. Open-Source Innovationen: Informieren Sie sich über aktuelle Fortschritte bei Wind River Cloud Platform, eLxr Pro Linux, wodurch flexible, sichere und skalierbare Bereitstellungen in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht werden.

Informieren Sie sich über aktuelle Fortschritte bei Wind River Cloud Platform, eLxr Pro Linux, wodurch flexible, sichere und skalierbare Bereitstellungen in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht werden. Unabhängige Cloud-Architekturen: Erfahren Sie mehr über wahre digitale Hoheit bei Kern- und Edge-Bereitstellungen mit sicheren, konformen und kontrollierten Optionen für die Cloud-Infrastruktur.

Führungskräfte auf der Bühne

Darüber hinaus wird Wind River sich an den folgenden Sitzungen beteiligen:

Panel: Edge of Intelligence: AI, IoT, and 5G Converge, 2. März, 16:30, Marconi Stage, Halle 6

Panel: AI Powered Network Automation, Autonomous RAN, and the Future of Service Delivery, während des O-RAN Alliance Summit auf der MWC am 3. März, 10:55, Halle 8, Theater 3

Besuchen Sie Wind River auf der MWC Barcelona

Es werden Experten von Wind River vor Ort sein, die erläutern, wie Telekom- und IT-Betreiber die KI-unterstützte Transformation vorantreiben, den Netzwerkbetrieb modernisieren und intelligente Edge-Systeme der nächsten Generation sicher und weitflächig bereitstellen können. Wenn Sie ein Treffen vereinbaren und mehr Informationen erhalten möchten, dann gehen Sie zu:https://explore.windriver.com/MWC-2026.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

