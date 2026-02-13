Die Chancen stehen gut, dass Gold und Silber auch 2026 weiter gefragt bleiben, weil mehrere langfristige Faktoren zusammenwirken. Da passt es gut, wenn deutliche Reserveerweiterungen die Minenlaufzeit verlängern.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 13.02.2026, 5:47 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die weltweit hohe Staatsverschuldung macht es für viele Länder schwieriger, Zinsen dauerhaft hochzuhalten, während aufgrund geopolitischer Unsicherheiten das Interesse an "harten" Wertspeichern zunimmt.

Zudem sind Goldkäufe von Zentralbanken, insbesondere für die Schwellenländer, ein wichtiger Marktfaktor. Solche Käufe werden häufig als Diversifikation der Währungsreserven und als Verringerung der Abhängigkeit vom US-Dollar interpretiert.

Auch für Silber trifft das obige zu, und wird darüber hinaus stark durch eine industrielle Nachfrage getragen, etwa in der Solarindustrie, Elektromobilität und Elektronik. Gleichzeitig ist das Angebot begrenzt, da ein großer Teil des Silbers als Beiprodukt anderer Metalle gefördert wird und das Primärangebot nur begrenzt ausgebaut werden kann.

Wer neben dem Metallpreis auch die operative Hebelwirkung eines Produzenten sucht, findet bei Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) einen Multi-Asset-Produzenten mit drei laufenden Minen (Séguéla in Côte d'Ivoire, Lindero in Argentinien und Caylloma in Peru) sowie einem fortgeschrittenen Entwicklungsprojekt (Diamba Sud in Senegal).

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) erreicht Produktionsziele 2025 und setzt 2026 auf Expansion!

Mitte Januar 2026 veröffentlichte die kanadische Bergbaugesellschaft Fortuna Mining (WKN: A40CFY) ihre Produktionsergebnisse für das Gesamtjahr 2025: Sage und schreibe 317.001 Gold-Äquivalent-Unzen (GEO) wurden hergestellt, womit man seine eigene Jahresprognose getroffen hat. Aus den Betrieben Séguéla (Côte d'Ivoire), Lindero (Argentinien) und Caylloma (Peru) stammen 279.207 GEO, während weitere 37.794 GEO aus der mittlerweile veräußerten Mine Yaramoko ausgewiesen wurden.

Quelle: Fortuna Mining Corp.

Für 2026 gab das Management eine Produktionsschätzung von 281.000 bis 305.000 GEO aus. Gleichzeitig wurde ein konkreter Kostenrahmen kommuniziert: Die konsolidierten Cash Costswerden für 2026 in einer Spanne von 895 bis 1.000 US-Dollar je GEO erwartet, die konsolidierten All-in Sustaining Costs (AISC) sind mit 1.830 bis 1.975 US-Dollar je GEO beziffert.

Damit startet Fortuna Mining (WKN: A40CFY) mit einem klar kommunizierten Produktions- und Kostenrahmen in das Jahr 2026. Der Ausblick basiert auf den drei operativen Minen Séguéla, Lindero und Caylloma und bildet die aktuellen Standort- und Kostenannahmen des Unternehmens ab.

Séguéla-Mine auf Wachstumskurs: Fortuna steigert Goldreserven um ein Drittel!

Nur wenige Tage später meldete das Unternehmen deutliche Zuwächse bei den Mineralreservenseiner Schlüsselmine Séguéla in Côte d'Ivoire. Fortuna (WKN: A40CFY) gab bekannt, dass die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven auf insgesamt rund 1,54 Millionen Unzen Gold gestiegen sind, ein Plus von etwa 31% gegenüber dem Stichtag 31. Oktober 2025. Der Zuwachs resultiert insbesondere aus der erstmaligen Schätzung von Untertage-Reserven im Vorkommen Sunbird.

Quelle: Fortuna Mining Corp.

Der rasante Anstieg der Reserven wirkt sich natürlich unmittelbar auf die Lebensdauer der Mine aus. Laut Unternehmen stützt die aktualisierte Reservebasis bei der aktuellen Abbaurate eine Minenlaufzeit von über neun Jahren.

Zur Einordnung: Diese Meldung bezieht sich auf Mineralreserven der Kategorien bewiesen & wahrscheinlich und damit auf den Teil der Lagerstätte, der nach aktuellem Kenntnisstand technisch und wirtschaftlich abbaubar ist. Mit der Reserveaktualisierung verlängert Fortuna (WKN: A40CFY) die Planbarkeit der Produktion am Standort Séguéla.

Fazit: Fortuna Mining mit solider Basis, wachsenden Perspektiven und klarem Signal für weiteres Wachstum!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) hat mit den veröffentlichten Kennzahlen und Projektupdates zentrale Punkte adressiert: Produktion 2025 innerhalb der Schätzungen, ein konkreter Ausblick für 2026 sowie eine deutlich erweiterte Reservebasis auf Séguéla.

Ein wichtiges aktuelles Ereignis ist die von Fortuna am 10. Februar 2026 gemeldete Einreichung eines Antrags auf eine Abbau-/Betriebsgenehmigung (Exploitation Permit) für das Goldprojekt Diamba Sud in Senegal. Der Antrag wurde nach Unternehmensangaben am 4. Februar 2026 beim zuständigen Ministerium eingereicht. Der Schritt ist Teil des Genehmigungsprozesses und soll, auf Basis der im Oktober 2025 veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsanalyse (PEA), die Grundlage für eine mögliche Bau- und Entscheidungsfindung Mitte 2026 schaffen.

Parallel dazu berichtete Fortuna am 8. Januar 2026 über Fortschritte im Aktienrückkaufprogramm (NCIB): Zwischen dem 23. Dezember 2025 und dem 7. Januar 2026 wurden insgesamt 1.700.000 Aktien am Markt zurückgekauft.

In Summe zeigt sich Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) aktuell als Produzent mit diversifiziertem Betriebsportfolio, klar kommuniziertem Ausblick und einer Pipeline an Projektmeilensteinen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

