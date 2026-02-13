Anzeige
Freitag, 13.02.2026
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
Markus Weingran
13.02.2026 06:27 Uhr
Ein Glücksfall für die Märkte: Freitag der 13. - ein Tag, um vorsichtig zu sein? An den Börsen nicht!

Freitag der 13. ist für viele Menschen ein "Unglückstag". Sie sind an diesen Tagen besonders vorsichtig. Wer diesen Aberglauben auf die Börse anwendet, der verpasst große Chancen, wie die BNP Paribas herausgefunden hat. Die Angst vor Freitag, dem 13. - auch Triskaidekaphobie genannt - ist ein Mix aus Religion, Aberglauben und historischer Dramatisierung. Sie ist also nicht "uralt", sondern hat sich über Jahrhunderte zusammengebraut. Die Zahl 13 galt schon früh als Unglückszahl. In vielen Kulturen steht die 12 für Ordnung und Vollständigkeit - zwölf Monate, zwölf Tierkreiszeichen, zwölf Apostel. Die 13 sprengt dieses System, wirkt "zu viel", unharmonisch. Im Christentum kam noch eine starke …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
