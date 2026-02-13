Kein Witz: Investmentprofis von BNP Paribas haben die DAX-Performance an Freitagen, die auf einen 13. fallen, analysiert. Und das über einen Zeitraum seit 1999. Ergebnis: Die Unglückszahl scheint die Bullen besonders zu motivieren, und die 13 zeige sich dabei als "Renditebringer". Für Anleger an der Frankfurter Börse erweise sich dieser Tag statistisch gesehen eher als Glückstag denn als böses Omen, erläutert Stephan Kemper, Chef-Investmentstratege im Wealth Management der französischen Großbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
