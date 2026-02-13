DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ANTHROPIC - Der Entwickler des Chatbots Claude hat 30 Milliarden US-Dollar bei Investoren wie GIC, Coatue, Founders Fund und Nvidia aufgenommen. Die Finanzierungsrunde bewertete Anthropic vor der Investition mit 350 Milliarden Dollar und versetzt das KI-Unternehmen in die Lage, weiterhin mit Wettbewerbern wie Google, Meta und OpenAI zu konkurrieren. "Claude wird für die Arbeitsweise von Unternehmen immer wichtiger", sagte Finanzvorstand Krishna Rao. "Wir werden diese Investition nutzen, um weiterhin die Produkte und Modelle für Unternehmen zu entwickeln, auf die sie sich verlassen." (Financial Times)

BIOTECH - Der Risikokapitalgeber Forbion und weitere europäische Biotech-Investoren haben die European Life Sciences Coalition (ELSC) gegründet. Die Investoren der Allianz verwalten insgesamt mehr als 24 Milliarden Euro Kapital. Ziel ist es, mehr privates Kapital zu mobilisieren - und zu verhindern, dass junge Biotech-Firmen für Wachstum und Börsengänge in die USA abwandern. "Mit dem Verbund wollen wir neue institutionelle Investoren gewinnen, da das Vertrauen in die Biotech-Branche schwindet", sagte Sander Slootweg, Managing Partner bei der Investmentgesellschaft Forbion, dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

QUANTUM SYSTEMS - Der Münchener Drohnenhersteller Quantum Systems hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro gesichert. Die Kreditlinie werde von der Europäischen Investitionsbank (EIB), der Deutschen Bank, der Commerzbank sowie der KfW zur Verfügung gestellt, hieß es am Donnerstag von den Beteiligten. "Wir werden die Finanzierung nutzen, um Zukäufe zu stemmen und die Produktion zu skalieren", sagte der Co-Chef von Quantum Systems, Florian Seibel, im Gespräch mit dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

