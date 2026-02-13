© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comPinterest leidet unter Zöllen und schwachem Umsatz - Aktien stürzen um 20 Prozent ab. CEO Bill Ready spricht von externen Schocks und schwachem Ausblick für das erste Quartal. Was Anleger jetzt wissen müssen!Die Pinterest-Aktien brachen nach Börsenschluss um bis zu 20 Prozent ein. CEO Bill Ready erklärte, das Unternehmen sei in diesem Jahr durch "externe Schocks im Zusammenhang mit Zöllen" getroffen worden, von denen insbesondere die großen Einzelhandelswerbetreibenden betroffen gewesen seien. Im vierten Quartal verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen, während der Umsatz die Prognosen nur knapp erfüllte und der Ausblick schwach ausfiel. Im Vergleich zu den Konsensschätzungen der …Den vollständigen Artikel lesen
