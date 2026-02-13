Eigentlich wächst der Markt dieses Spezialmaschinenbauers. Allerdings gibt es immer wieder mal zyklischen Gegenwind. Dann notiert die Aktie, wie im Moment, unter Buchwert. Doch vieles spricht für ein Comback mit ordentlich Potenzial. Am Zyklushoch sind bei diesem Titel zweistellige Kurse fast schon Tradition: Seit dem Börsengang 2006 hat der kleine Hightech-Maschinenbauer dieses Niveau mehrfach erreicht. Davon ist die Aktie aktuell zwar weit entfernt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
