Pressemitteilung Die Deutsche Konsum Real Estate AG mit stabiler operativer Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 Mieterlöse verringern sich erwartungsgemäß durch Objektverkäufe auf EUR 16,9 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 17,7 Mio.)

Funds from Operations (FFO) steigen auf EUR 7,4 Mio., entsprechend EUR 0,15 je Aktie (unverwässert) (Q1 2024/2025: EUR 4,7 Mio. bzw. EUR 0,13 je Aktie) größtenteils durch reduzierte Zinsaufwendungen

Fortschritte bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen durch Sanierungskapitalerhöhung und weitere Objektverkäufe

Potsdam, 13. Februar 2026 - Die Deutsche Konsum Real Estate AG (vormals: Deutsche Konsum REIT-AG; "Gesellschaft", "DKR") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) veröffentlicht IFRS-Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026. Stabile operative Geschäftsentwicklung und Stärkung der Bilanzstruktur Die operative Geschäftsentwicklung verlief planmäßig. Infolge der Objektverkäufe reduzierten sich die Mieterlöse auf EUR 16,9 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 17,7 Mio.). Das Vermietungsergebnis stieg auf EUR 13,8 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 10,6 Mio.), auch bedingt durch periodenfremde Effekte im Rahmen der Abrechnung von Betriebskosten aus Vorjahren. Das EBIT blieb mit EUR 8,9 Mio. auf stabilem Niveau (Q1 2024/2025: EUR 8,9 Mio.). Die Funds from Operations (FFO) stiegen auf EUR 7,4 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 4,7 Mio.), entsprechend EUR 0,15 je Aktie (unverwässert). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer Reduktion der Zinsaufwendungen. Der aFFO (nach Abzug von CAPEX) belief sich auf EUR 6,9 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 2,6 Mio.). Der Netto-LTV verbesserte sich leicht auf 56,4 % (30. September 2025: 57,8 %), während die Finanzmittelfonds auf EUR 24,1 Mio. anstiegen (Q1 2024/2025: EUR 3,9 Mio.). Zum Stichtag umfasste das Portfolio 149 Objekte mit einem Bilanzwert von EUR 775 Mio.

Fortschritte in der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen Die DKR konzentrierte sich konsequent auf die Umsetzung der im Sanierungsgutachten definierten Sanierungsmaßnahmen. Diese umfassen insbesondere eine Sanierungskapitalerhöhung sowie gezielte Immobilienverkäufe. Die Bezugsfrist für die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Dezember 2025 beschlossene Sanierungskapitalerhöhung endete am 4. Februar 2026. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 59.574.989 neue Stückaktien ausgegeben. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend um EUR 59.574.989,00 auf EUR 109.926.080,00 erhöhen. Die Gesellschaft setzt zudem die Immobilienverkäufe um. Im Berichtsquartal wurden acht Objekte mit jährlichen Mieterträgen von EUR 3,2 Mio. beurkundet; die Gesamtkaufpreise beliefen sich auf EUR 34,7 Mio.

Ausblick: Fokus auf der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt neben der operativen Stabilisierung des Portfolios weiterhin auf der konsequenten Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen. Infolge der geplanten Immobilienverkäufe werden die Mieterlöse planmäßig zurückgehen. Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet die Gesellschaft Mieterlöse in einer Spanne von EUR 58 Mio. bis EUR 63 Mio. Gleichzeitig wird eine Entlastung auf der Finanzierungsseite prognostiziert. Die Ergebnisentwicklung bleibt dabei vom Fortschritt der Verkaufsprozesse und der weiteren Umsetzung der Restrukturierung abhängig.

Telefonkonferenz Die Deutsche Konsum Real Estate AG wird zu den Ergebnissen des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025/2026 heute, am 13. Februar 2026, um 10:00 Uhr CET eine Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/ . Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 steht unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum Real Estate AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) gehandelt.



