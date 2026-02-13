Die Marktteilnehmer blicken weiterhin gebannt auf die wilde Kursentwicklung beim Silberpreis. Nachdem sich der Kurs im bisherigen Wochenverlauf wieder Stück für Stück nach oben kämpfen konnte, folgte nun erneut ein heftiger Rücksetzer. So verbilligte sich der Preis für eine Feinunze Silber um satte zehn Prozent. Dies zieht natürlich auch die Aktien von Silberproduzenten wie etwa Hecla Mining, Silvercorp oder First Majestic Silver nach unten und damit auch den Best of Silver Miners Index, in dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
