Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), ein Aktionär von SoluM Co., Ltd. ("SoluM" oder das "Unternehmen"), hat formelle Aktionärsanträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung 2026 (Annual General Meeting, "AGM") von SoluM eingereicht und seinen ersten öffentlichen Aktionärsbrief an das Board of Directors des Unternehmens veröffentlicht.

Align Partners hat das Board und das Management von SoluM aufgefordert, bis zum Ablauf der Frist für die Einberufung der Hauptversammlung im März 2026 eine öffentliche schriftliche Antwort auf den Aktionärsbrief zu übermitteln. Die Kampagne verdeutlicht die Ansicht von Align Partners, dass dringend sinnvolle Governance-Reformen und eine strategische Ausrichtung erforderlich sind, um den Shareholder Value zu steigern.

SoluM betreibt ein wachstumsstarkes Geschäft mit elektronischen Regaletiketten (Electronic Shelf Label, "ESL") mit einer starken globalen Positionierung sowie einem attraktiven langfristigen Marktpotenzial. Und dennoch verharrt der Aktienkurs des Unternehmens seit dem Börsengang nahe seinem historischen Tiefstand. Mit Stand vom 11. Februar 2026 wird SoluM mit einem EV/EBIT-Multiple von 28,9x für die letzten zwölf Monate gehandelt, was einen erheblichen Abschlag gegenüber globalen Mitbewerbern im ESL-Segment wie der französischen Vusion Group (41,1x) und Hanshow aus China (41,2x) darstellt. Align Partners sieht den Grund für diese anhaltende Unterbewertung in strukturellen Ineffizienzen bei der Kapitalallokation und der Governance.

In seinem öffentlichen Schreiben hat Align Partners fünf zentrale Forderungen zur Steigerung des Shareholder Value formuliert. Diese umfassen die Ausgliederung des Geschäftsbereichs ESL, um den Konglomeratsabschlag zu eliminieren und den operativen Fokus zu verbessern. In den Offenlegungsdokumenten soll dabei klar festgelegt werden, dass nach der Aufspaltung keine Umwandlung in eine Holdinggesellschaft angestrebt wird. Außerdem forderte Align Partners SoluM auf, bis 2026 einen umfassenden Plan zur Steigerung des Unternehmenswerts zu veröffentlichen, der Details zur Umsetzung der Weiterentwicklung der ESL-Software, zur Portfolioptimierung und zur im April 2025 angekündigten Roadmap "Vision 3.3.3" des Unternehmens enthält.

Des Weiteren sprach sich Align Partners für Maßnahmen zur Normalisierung der Governance aus, einschließlich des Verzichts auf Call-Optionen und Vorkaufsrechte des Mehrheitsaktionärs sowie der Aufhebung der Stimmrechtskooperationsverpflichtungen, die Investoren bei der Drittemission von stimmberechtigten RCPS durch das Unternehmen auferlegt wurden. Align Partners forderte zudem die Einführung eines transparenten Systems, mit dem Minderheitsaktionäre öffentlich unabhängige Kandidaten für die Position eines Directors vorschlagen können, und appellierte an das Unternehmen, die seiner Ansicht nach überhöhte Vergütung des CEO durch die Einführung einer aktionärsorientierten Vergütungsstruktur zu reformieren.

In einem separaten Verfahren hat Align Partners formelle Aktionärsanträge eingereicht, über die auf der Hauptversammlung 2026 abgestimmt werden soll. Diese Anträge beinhalten Änderungen des Articles of Incorporation von SoluM, wonach unabhängige Directors die Mehrheit des Boards bilden müssen, die Amtszeit unabhängiger Directors und Auditoren von drei Jahren auf ein Jahr verkürzt wird und obligatorische Board-Ausschüsse eingerichtet werden darunter ein Independent Director Nomination Committee, ein Compensation Committee und ein Related Party Transactions Committee, die sich ausschließlich aus unabhängigen Directors zusammensetzen. Zudem hat Align Partners zwei Kandidaten für das Amt eines unabhängigen Directors nominiert, Young-jae Seo und Young-ho Na, sowie Jun-ho Kwak als Kandidaten für das Amt eines Auditors vorgeschlagen.

Align Partners hat die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass diese Maßnahmen die Unabhängigkeit des Board stärken, die Rechenschaftspflicht verbessern und das Vertrauen der Investoren in die Governance und strategische Ausrichtung von SoluM wiederherstellen werden.

Align Partners Capital Management Inc. ist eine Investmentgesellschaft, deren Schwerpunkt auf Korea liegt. Unter der Leitung von CEO Changhwan Lee nutzt Align Partners seine Expertise in den Bereichen Private Equity und Investmentbanking, um mit Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und Ineffizienzen in der Unternehmensführung sowie den "Korea-Discount" zu beseitigen.

https://www.alignpartnerscap.com/en/

