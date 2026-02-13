Frankfurt (www.fondscheck.de) - J.P. Morgan Asset Management wurde zum zweiten Mal mit dem renommierten "Goldenen Bullen" als "ETF-Haus des Jahres" ausgezeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Jury bestehend aus ETF-Experten von BÖRSE ONLINE, Euro und Euro am Sonntag würdigt damit nach 2024 erneut die führende Rolle des Hauses bei der Entwicklung und Etablierung aktiver ETFs. In die Bewertung fließen die Markterfolge, Qualität und Vielfalt der angebotenen ETFs ein. "Wer heute in aktive ETFs investieren möchte, kommt an J.P. Morgan Asset Management kaum vorbei. Der Vermögensverwalter ist weltweiter Marktführer in einem Segment, das nochmals stärker wächst als der gesamte ETF-Markt", heißt es in dem Votum der Jury. Auch konnte J.P. Morgan Asset Management mit seiner breiten Palette an aktiven ETFs überzeugen, die angesichts des wachsenden verwalteten Vermögens einen hohen Zuspruch bei Anlegerinnen und Anlegern genießt. Dass "J.P. Morgan Asset Management auf bestehende Kompetenzen und Strukturen aufsetzen kann, um aktiv gemanagte Strategien im ETF-Mantel anzubieten", hat das positive Urteil der Jury nicht zuletzt bestärkt. ...

