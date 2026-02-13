© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoDie Rivian-Aktie steigt nachbörslich um satte 15 Prozent! Mit überraschend starken Quartalszahlen und einer kräftigen Produktionssteigerung geht es jetzt steil nach oben. Wie weit kann die Rallye gehen?Die Rivian-Aktie erlebt einen fulminanten Anstieg von 15 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Erwartungen für das vierte Quartal übertraf und ehrgeizige Ziele für die Zukunft formulierte. Der Elektroauto-Hersteller hat mit einer Produktionssteigerung von 47 bis 59 Prozent für 2026 eine der größten Wachstumsprognosen seiner Geschichte veröffentlicht. Doch nicht nur die Produktionszahlen, sondern auch die Quartalszahlen selbst können sich sehen lassen. Mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
