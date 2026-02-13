The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2026
ISIN Name
DE000DJ9AR00 DZ BANK IS.A2818
DE000BU0E261 BRD USCHAT.AUSG.25/03
XS1953146245 ING GROEP 19/26 MTN
DE000A30V661 JES.GREEN IN 23/28
XS1032518182 EXPORT-IMPORT BK 14/26MTN
XS2573690489 KRED.F.WIED.23/26 MTN LS
DE000HLB4116 LB.HESS.-THR. HPF 22/26
XS2444281260 ALFA LA.TR. 22/26 MTN
DE000HLB7ZM2 LB.HESS.THR.CARRARA02A/22
US45905U5Y68 WORLD BK 21/26 MTN
US172967MV07 CITIGROUP 21/UND.FLR
XS2300334476 CADES 21/26 MTN REGS
FR0012383982 SOGECAP 14-UND.
DE000HLB3AN2 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/16
XS1898256257 SCHLUMB.FIN.FR. 18/26
