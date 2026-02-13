Staatliche Unterstützung stärkt den weiteren Weg für das Araxá-Projekt von St George in Brasilien

Anzeige / Werbung

Steuerliche Anreize und institutionelle Zusammenarbeit verstärken die Entwicklungsdynamik für eine weltweit bedeutende Niob- und Seltenerd-Ressource

Ein strategischer Impuls aus Minas Gerais

Die St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat formelle Unterstützung durch den Bundesstaat Minas Gerais erhalten und damit einen bedeutenden Schritt für die Entwicklung ihres Araxá-Projekts in Brasilien erreicht. Der Staat hat ein bevorzugtes Warensteuer-Regime unterzeichnet, das die Entwicklungskosten des Weltklasse-Projekts für Niob und Seltene Erden voraussichtlich erheblich senken wird.

Im Rahmen der genehmigten Regelung sind Ausrüstung und Materialien, die für die Entwicklung von Araxá beschafft werden - einschließlich jener für die Pilotanlage und die zukünftige industrielle Großanlage - von der staatlichen Warensteuer von bis zu 18% befreit, die sonst beim Kauf angefallen wäre. Die Vereinbarung wurde von Gouverneur Romeu Zema gemeinsam mit dem staatlichen Wirtschaftsministerium (SEDE) und Invest Minas unterzeichnet.

Vertrauen des Managements und staatliche Abstimmung

Executive Chairman John Prineas hob die operativen Fortschritte hervor:

"Unser laufendes Bohrprogramm in Araxá liefert außergewöhnliche hochgradige Ergebnisse, die unserer Ansicht nach die Grundlage für einen sehr robusten Vorschlag für einen Weltklasse-Niob- und Seltenerd-Bergbaubetrieb bilden werden."

Er fügte hinzu:

"Wir freuen uns, dass die Regierung von Minas Gerais den Wert unserer Entwicklungsstrategie in Araxá mit Steuerbefreiungen und weiterer Unterstützung anerkannt hat. Die Steuervergünstigungen werden direkt in unsere wirtschaftliche Studie für einen möglichen Bergbaubetrieb in Araxá einfließen."

Das Engagement der Regierung ging über fiskalische Maßnahmen hinaus:

"Am 1. Dezember 2025 veranstaltete St George ein Forum für kritische Mineralien in Araxá, an dem mehr als 200 Delegierte aus der Gemeinde, der Regierung und anderen Interessengruppen teilnahmen." Die Veranstaltung unterstrich das regionale Interesse an der Entwicklung kritischer Rohstoffe.

"Gouverneur Romeu Zema, der aus Araxá stammt, sprach auf dem Forum und machte deutlich, dass der Bundesstaat Minas Gerais eine führende Rolle beim Aufbau inländischer Lieferketten in Brasilien spielen kann - mit mehreren aufkommenden Bergbauprojekten für kritische Mineralien wie unserem Araxá-Projekt sowie nachgelagerten Initiativen wie der Lab-Fab-Anlage des MagBras-Projekts."

Prineas schloss:

"Die Kombination aus Unterstützung durch lokale und staatliche Behörden, einer Weltklasse-Ressource, der Lage in einer etablierten Bergbauregion und einem erstklassigen Team von Ingenieuren im Land zur Projektentwicklung bietet St George eine herausragende Gelegenheit, unsere Vision einer weltweit bedeutenden Seltenerd- und Niob-Mine in Araxá zu verwirklichen."

Aufbau inländischer Lieferketten

Das Steuerregime baut auf der im Oktober 2024 zwischen St George und dem Bundesstaat Minas Gerais unterzeichneten Absichtserklärung auf. Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit zur Unterstützung inländischer Lieferketten für Niob, Seltene Erden und damit verbundene nachgelagerte Produkte vor, darunter Magnete, die für moderne Technologien und die Energiewende unerlässlich sind.

Die staatliche Unterstützung soll dem Unternehmen helfen, regulatorische Genehmigungen, Machbarkeitsstudien und möglicherweise den Übergang in die Produktion voranzutreiben.

Ausbau technischer Kompetenzen in Araxá

Zusätzlich gestärkt wird der Entwicklungsweg durch das Joint Venture zwischen St George und dem CEFET, einer staatlich finanzierten technologischen Einrichtung in Minas Gerais. Die Partnerschaft wird eine großskalige Pilotanlage auf dem CEFET-Campus in Araxá errichten.

Die Pilotanlage wird das St George-Technologiezentrum bilden und eine Kapazität für Mineralaufbereitung und hydrometallurgische Raffination von 200 kg bis 300 kg pro Stunde besitzen. Sie ist darauf ausgelegt, Probenprodukte zu erzeugen, darunter Ferroniobium sowie Seltenerd-Produkte wie Konzentrat, gemischtes Seltenerd-Carbonat (MREC) und Seltenerd-Oxide. Das Zentrum wird außerdem metallurgische Tests, Forschung und Innovationsinitiativen unterstützen, die auf die Entwicklung strategischer Mineralien im Bundesstaat ausgerichtet sind.

Eine risikoärmere Ressourcenbasis

St George erwarb im Februar 2025 100% des Araxá-Projekts. Das Projekt liegt neben den etablierten Niob-Betrieben von CBMM in einer Region mit langer Produktionsgeschichte, vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

Im April 2025 veröffentlichte das Unternehmen eine Mineralressourcenschätzung, die eine weltweit bedeutende Lagerstätte bestätigte. Die gesamte Niob-Ressource beträgt 41,2 Millionen Tonnen mit 0,68 % Nb2O5, während die Seltenerd-Ressource 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% TREO umfasst.

Mit fiskalischer Unterstützung, institutionellen Partnerschaften und einer klar definierten Ressourcenbasis schreitet Araxá weiterhin entlang eines strukturierten Entwicklungswegs in einer der wichtigsten Bergbauregionen Brasiliens voran.

Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/9462dc66-240d-4686-ad55-90d83598ba95/Government-Financial-Support-for-Araxa.pdf?Platform=ListPage

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

