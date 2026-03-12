Megatrend kritische Metalle - Analyst sieht 250% Kurspotenzial bei St George Mining

Anzeige / Werbung

Während Regierungen weltweit darum ringen, die Versorgung mit Seltenen Erden und Niob zu sichern, rücken neue Entwickler mit strategisch wichtigen Lagerstätten verstärkt in den Fokus der Investoren.

Ein neuer Rohstoff-Superzyklus entsteht

Die globalen Lieferketten erleben derzeit einen strukturellen Wandel, da Regierungen weltweit versuchen, sich Zugang zu kritischen Mineralien zu sichern, die in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energiesystemen und modernen Verteidigungstechnologien eingesetzt werden.

Seltene Erden - insbesondere Neodym und Praseodym - sind unverzichtbar für Permanentmagnete, die in Elektromotoren von E-Autos und in Windturbinen verwendet werden. Niob wiederum wird zunehmend für hochfeste Stahllegierungen benötigt, die in Infrastrukturprojekten, Pipelines und der Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden.

Mit der Beschleunigung der Energiewende steigt die Nachfrage nach diesen Materialien rasch. Gleichzeitig bleibt das Angebot stark konzentriert: China dominiert die Verarbeitung Seltener Erden, während Brasilien den Großteil der weltweiten Niobproduktion beherbergt.

Für politische Entscheidungsträger und Hersteller ist die Diversifizierung der Lieferketten daher zu einer strategischen Priorität geworden.

Ein Markt mit wenigen Produzenten

Der Mangel an groß angelegten Projekten außerhalb der bestehenden Lieferketten hat das Interesse der Investoren an neuen Lagerstätten verstärkt, die bedeutende Produktionsmengen liefern könnten.

Bei Seltenen Erden gibt es weltweit nur eine Handvoll Minen mit Produktion im großen Maßstab, darunter Anlagen von Unternehmen wie Lynas und MP Materials. Die Niobversorgung ist sogar noch stärker konzentriert und wird von einer kleinen Gruppe von Produzenten dominiert, angeführt vom brasilianischen Unternehmen CBMM.

Dieses Ungleichgewicht im Angebot hat Regierungen und Hersteller dazu veranlasst, nach alternativen Quellen zu suchen - eine Entwicklung, die Analysten zufolge die Entwicklung neuer Projekte im kommenden Jahrzehnt unterstützen könnte.

Für Investoren stellt sich zunehmend die Frage, welche neuen Entwickler über die geologische Qualität und die Größe verfügen, um in diese begrenzte Gruppe von Lieferanten aufzusteigen.

Brasilien entwickelt sich zu einem strategischen Zentrum

Brasilien ist bereits der weltweit führende Lieferant von Niob und gewinnt zunehmend Aufmerksamkeit als Zentrum für kritische Mineralien.

Das Land beherbergt mehrere große Karbonatit-Komplexe - geologische Formationen, die für ihre Anreicherung an Seltenen Erden und Niob bekannt sind. Diese Lagerstätten sind häufig groß, oberflächennah und für den Tagebau geeignet, was sie zu attraktiven Entwicklungszielen macht.

Einer der bekanntesten Bezirke ist Araxá im Bundesstaat Minas Gerais. In der Region befindet sich bereits die weltweit größte Niobmine, und sie ist zu einem wichtigen Explorationsgebiet für Niob- und Seltene-Erden-Mineralisierungen geworden.

Vor diesem Hintergrund zieht ein neuer Akteur zunehmend die Aufmerksamkeit von Analysten auf sich.

Das Araxá-Projekt nimmt Gestalt an

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) treibt sein Araxá-Niob-Seltene-Erden-Projekt voran, das sich innerhalb desselben geologischen Komplexes befindet wie die größte Niobmine der Welt.

Jüngste Explorationsergebnisse haben das Ausmaß der Lagerstätte deutlich erweitert. Die aktuelle Ressourcenschätzung umfasst 70,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden und 0,62% Niobpentoxid, was einer Steigerung der Ressourcengröße um 75% gegenüber der ersten Schätzung aus dem Jahr 2025 entspricht.

Wichtig ist außerdem, dass der Anteil der höher klassifizierten "Measured"- und "Indicated"-Ressourcen deutlich gestiegen ist, was eine solidere Grundlage für kommende wirtschaftliche Studien bietet.

Für Analysten rückt Araxá damit in die Reihe bedeutender globaler Seltene-Erden-Lagerstätten auf und positioniert sich zugleich als potenzieller zukünftiger Niobproduzent.

Eine seltene Chance mit zwei Rohstoffen

Ein besonderes Merkmal des Araxá-Projekts ist seine Ausrichtung auf zwei Rohstoffmärkte gleichzeitig: Seltene Erden und Niob - beide mit starken strukturellen Nachfragefaktoren.

Eine bevorstehende Wirtschaftlichkeitsstudie mit Schwerpunkt auf Niob soll erstmals detaillierte Einblicke in das wirtschaftliche Potenzial des Projekts liefern. Erste Prognosen deuten darauf hin, dass der Betrieb im stabilen Produktionszustand ein jährliches EBITDA von etwa 300 Millionen australischen Dollar erzielen könnte, wobei der Produktionsstart für die zweite Hälfte des Jahres 2028 vorgesehen ist.

Auch das Entwicklungsprofil ist im Vergleich zu vielen Bergbauprojekten relativ moderat. Analysten schätzen die erforderlichen Investitionskosten für den Aufbau der Niobproduktion auf etwa 90 Millionen US-Dollar.

Eine separate Wirtschaftlichkeitsstudie zu Seltenen Erden wird später im Jahr erwartet und könnte zusätzlichen Wert aus derselben Ressourcenbasis erschließen.

Warum Analysten erhebliches Aufwärtspotenzial sehen

Für Petra Capital bilden die wachsende Ressourcengröße und die Exponierung gegenüber zwei Rohstoffen die Grundlage für eine deutlich höhere Bewertung des Unternehmens.

Der Broker hat seine Unternehmensbewertung kürzlich auf 2,44 Milliarden australische Dollar angehoben und ein Kursziel von 0,50 australischen Dollar pro Aktie festgelegt - was im Vergleich zum jüngsten Handelsniveau ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Diese Einschätzung basiert auf mehreren Faktoren:

Erstens gehört die Größe der Lagerstätte zu einer kleinen Gruppe weltweit bedeutender Ressourcen für Seltene Erden und Niob.

Zweitens bietet die Lage in einem etablierten Bergbaurevier Zugang zu Infrastruktur und Verarbeitungsexpertise.

Und drittens ermöglicht der Entwicklungsplan - beginnend mit Niob und möglicherweise später erweitert um Seltene-Erden-Produktion - eine schrittweise Wertschöpfung.

Eine Geschichte kritischer Mineralien, die Investoren aufmerksam verfolgen

Bergbauunternehmen in der Entwicklungsphase stehen zwar unvermeidlich vor technischen, finanziellen und marktwirtschaftlichen Risiken, doch die strategische Bedeutung kritischer Mineralien verändert derzeit die Investitionslandschaft.

Da Regierungen versuchen, Lieferketten zu diversifizieren und sich Zugang zu Materialien zu sichern, die für Elektrifizierung und moderne Fertigung unverzichtbar sind, gewinnen Projekte mit bedeutendem Produktionspotenzial zunehmend an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich das wachsende Araxá-Projekt von St George Mining zu einem der aufmerksam beobachteten Projekte im Bereich kritischer Mineralien.

Sollten die kommenden Wirtschaftlichkeitsstudien das Potenzial des Projekts bestätigen, glauben Analysten, dass sich das Unternehmen vom Explorationsprojekt zu einem zukünftigen Lieferanten entwickeln könnte - ein Übergang, der erklären könnte, warum einige Beobachter erhebliches Aufwärtspotenzial sehen.

