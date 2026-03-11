St George Mining meldet weitere hochgradige Treffer von Seltenen Erden und Niob am Araxá-Projekt in Brasilien

Anzeige / Werbung

Neue Bohrungen bestätigen mächtige Mineralisierung ab der Oberfläche und unterstreichen das Ausmaß sowie das strategische Potenzial der Lagerstätte für kritische Rohstoffe.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine weitere Reihe starker Bohrergebnisse aus seinem Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien gemeldet. Dabei wurden mächtige Zonen hochgradiger Mineralisierung festgestellt, die bereits an der Oberfläche beginnen und sich über beträchtliche Intervalle erstrecken.

Die neuesten Analyseergebnisse aus 16 Diamantbohrlöchern liefern zusätzliche Hinweise darauf, dass das Projekt ein großes und zusammenhängendes mineralisiertes System beherbergt und damit das Potenzial für weiteres Ressourcenwachstum in der Lagerstätte im Bundesstaat Minas Gerais stärkt. Mehrere Bohrlöcher durchschnitten lange Intervalle mit Mineralisierung aus Seltenen Erden und Niob, darunter 101 Meter mit 4,72% Gesamt-Seltene-Erden-Oxiden (TREO) und 0,65% Niobpentoxid (Nb2O5) ab der Oberfläche sowie 111,3 Meter mit 3,85% TREO und 0,66 % Nb2O5, ebenfalls ab der Oberfläche.

Weitere herausragende Abschnitte umfassten 160,65 Meter mit 3,74% TREO und 0,54% Nb2O5, wobei innerhalb dieser Intervalle höhergradige Zonen mit bis zu 13,86% TREO und 1,19% Nb2O5 erreicht wurden. In einem weiteren Bohrloch ergaben die Arbeiten 99,4 Meter mit 3,95% TREO und 0,76% Nb2O5 ab der Oberfläche.

Diese Ergebnisse sind nicht nur aufgrund ihres Erzgehalts bemerkenswert, sondern auch wegen ihrer Mächtigkeit und der oberflächennahen Lage. Eine Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt, kann potenzielle Bergbauarbeiten erheblich vereinfachen, da sie möglicherweise Tagebauverfahren ermöglicht, die im Vergleich zu tiefen Untertagebetrieben in der Regel mit niedrigeren Erschließungskosten verbunden sind.

Die neuen Bohrungen folgen auf eine kürzlich bekannt gegebene Aktualisierung der Mineralressource für Araxá und zielen weiterhin sowohl auf eine Erweiterung der Ressource als auch auf eine höhere Vertrauensstufe der Ressourcenschätzung im gesamten Lagerstättengebiet ab. Laut Unternehmen bestätigen die neuesten Ergebnisse eine starke Kontinuität der Mineralisierung über mehrere Abschnitte des Systems hinweg und deuten darauf hin, dass die Lagerstätte in mehrere Richtungen weiterhin offen ist.

Das Projekt befindet sich innerhalb des Barreiro-Carbonatit-Komplexes, einer Region, die für weltweit bedeutende Niob-Lagerstätten bekannt ist. Araxá liegt in unmittelbarer Nähe zu Betrieben des Unternehmens CBMM, des weltweit dominierenden Niob-Produzenten, dessen nahegelegene Mine einen großen Anteil der globalen Versorgung liefert. Diese Nähe wird allgemein als strategischer Vorteil angesehen, da sie Zugang zu bestehender Infrastruktur, spezialisiertem Know-how und einem bergbaufreundlichen Umfeld bietet.

St George untersucht die Lagerstätte sowohl auf Seltene Erden als auch auf Niob - zwei Rohstoffe, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Regierungen und Hersteller sichere Lieferketten für Materialien aufbauen wollen, die in modernen Technologien eingesetzt werden.

Seltene Erden spielen eine zentrale Rolle bei Hochleistungsmagneten, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und zahlreichen elektronischen Geräten verwendet werden. Niob hingegen ist ein wichtiges Legierungsmetall zur Verstärkung von Stahl und findet zudem Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, in Energieinfrastruktur sowie in Verteidigungstechnologien.

Die Bohrergebnisse des Unternehmens unterstreichen den Dual-Rohstoff-Charakter des Araxá-Systems, da breite Intervalle sowohl eine Anreicherung an Seltenen Erden als auch an Niob zeigen. In einigen Abschnitten überschreiten die Niobgehalte 0,9% Nb2O5 über große Mächtigkeiten, wobei lokal noch deutlich höhere Werte erreicht werden.

Für Investoren könnte diese Kombination langfristig eine diversifizierte Einnahmebasis bieten, sollte das Projekt schließlich in die Entwicklungsphase übergehen. Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wächst weiter, da Elektrifizierung und Energiewende weltweit an Dynamik gewinnen. Projekte, die mehrere strategische Metalle liefern können, gelten daher häufig als besonders attraktiv.

Gleichzeitig bedeuten die Größe des Projekts und sein frühes Entwicklungsstadium, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um die Explorationserfolge in einen wirtschaftlich tragfähigen Bergbaubetrieb zu überführen. Laufende Bohrungen sollen das Vertrauen in die Ressource erhöhen und die bekannte Ausdehnung der Lagerstätte erweitern, während parallel Entwicklungsstudien durchgeführt werden, um Aufbereitungsoptionen und wirtschaftliche Parameter zu bewerten.

Derzeit betreibt St George mehrere Bohranlagen vor Ort. Zusätzlich stehen Analyseergebnisse aus mehr als 20 weiteren Bohrlöchern aus, die derzeit im Labor untersucht werden. Das Unternehmen erwartet, dass diese Ergebnisse in zukünftige Ressourcenaktualisierungen einfließen und zur weiteren Verfeinerung des geologischen Modells beitragen.

Das Vorhandensein frei aufbereitbarer Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt, könnte günstige Bergbauszenarien unterstützen. Letztlich werden jedoch wirtschaftliche Studien über die Realisierbarkeit und den Entwicklungsweg des Projekts entscheiden.

Während die Bohrarbeiten fortgesetzt werden und in den kommenden Monaten weitere Ergebnisse erwartet werden, entwickelt sich Araxá zu einer der prominenteren Explorationsgeschichten für Seltene Erden und Niob in Südamerika. Sollten weitere Explorationen das derzeit angezeigte Ausmaß und die Kontinuität bestätigen, könnte das Projekt seine Position als potenzielle neue Quelle kritischer Rohstoffe in einem Markt stärken, der zunehmend auf Versorgungssicherheit fokussiert ist.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/7941829c-14c9-46e0-8909-e773857ff92a/More-HighGrade-Niobium-and-Rare-Earths-From-Surface.pdf?Platform=ListPage

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post St George Mining meldet weitere hochgradige Treffer von Seltenen Erden und Niob am Araxá-Projekt in Brasilien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8