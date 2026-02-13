© Foto: Dall-ECoinbase veröffentlicht schwache Quartalszahlen und verfehlt die Erwartungen. Der Rutsch in die Verlustzone lässt die Aktie deutlich fallen.Die US-Kryptobörse Coinbase hat im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch rückläufige Handelsaktivitäten und sinkende Preise digitaler Vermögenswerte. Der Konzern meldete einen Gesamtumsatz von 1,78 Milliarden US-Dollar und blieb damit unter den Analystenschätzungen von 1,83 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie enttäuschte das Unternehmen: Mit 0,66 US-Dollar lag der Wert deutlich unter dem Konsens von 0,86 US-Dollar. Nach Veröffentlichung der Zahlen schloss die Aktie 7,9 …Den vollständigen Artikel lesen
