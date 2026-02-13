Das tat weh: Einer der stärksten DAX-Titel der vergangenen Jahre, Heidelberg Materials, verbilligte sich im gestrigen Handel um satte zehn Prozent. Ausgehend vom Hoch bei 241,80 Euro sind es bereits 25 Prozent. Für Abgabedruck sorgten Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz beim Treffen energieintensiver Industrien in Antwerpen.Seine Aussagen befeuerten erneut die Diskussion, ob bestehende Klimaschutzauflagen womöglich gelockert werden könnten. In Finanzkreisen wird der DAX-Konzern bislang als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
