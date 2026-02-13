BÖRSE AKTUELL: Weltweiter Ausverkauf im Technologiesektor (13.02.2026)

Die Börse Aktuell zeigt ein klares Bild: Die Sitzung an der Wall Street endete mit einem deutlichen Abverkauf über den gesamten US-Aktienmarkt hinweg.

S&P 500: -1,5 %

Dow Jones: -1,3 %

Nasdaq: -2,0 %

Besonders stark unter Druck stand erneut der Technologiesektor. Vor allem Softwareunternehmen verzeichneten überdurchschnittliche Verluste. Damit setzt sich der Abwärtstrend bei Tech-Aktien fort, der bereits in den vergangenen Handelstagen zu beobachten war.

US-Politik und Inflation im Fokus der Märkte

Ein zentrales Thema im aktuellen Marktbericht Börse bleibt die geopolitische Lage. Donald Trump signalisierte, dass in den kommenden Wochen ein Abkommen mit dem Iran möglich sei. Gleichzeitig verstärken die USA ihre militärische Präsenz im Persischen Golf - ein Spannungsfeld, das die Märkte sensibel beobachten.

Heute richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Veröffentlichung der US-CPI-Inflationsdaten. Die Zahlen gelten als entscheidend für die Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Geldpolitik der Federal Reserve (Fed). Entsprechend ist vor der Veröffentlichung mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

Asienbörsen unter Druck - Globale Stimmung eingetrübt

Die negative Vorgabe aus den USA belastete auch die asiatischen Märkte. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus:

Japan (Nikkei 225): -0,68 %

Hongkong (Hang Seng): -1,79 %

Shanghai Composite: -0,70 %

Australien (S&P/ASX 200): -1,37 %

Der Abverkauf im Technologiesektor sowie die schwächere globale Risikostimmung bestimmten auch hier das Handelsgeschehen.

Geldpolitik: BOJ und PBOC im Blick

Ein Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BOJ), Naoki Tamura, betonte, dass die Inflation in Japan nachhaltig sei. Gleichzeitig bleibe die Geldpolitik weiterhin unterstützend, wobei Spielraum für weitere Zinserhöhungen bestehe....

