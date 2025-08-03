WIESBADEN (ots) -Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, Dezember und Jahr 2025-8,3 % zum Vorjahresmonat-1,6 % zum Vormonat+0,3 % im Jahresdurchschnitt 2025 gegenüber 2024Preise für pflanzliche Erzeugnisse-11,5 % zum Vorjahresmonat-9,6 % im Jahresdurchschnitt 2025 gegenüber 2024Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse-6,4 % zum Vorjahresmonat+6,5 % im Jahresdurchschnitt 2025 gegenüber 2024Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im Dezember 2025 um 8,3 % niedriger als im Dezember 2024. Im November 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei -5,7 % gelegen, im Oktober 2025 bei -1,7 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Dezember 2025 gegenüber dem Vormonat November 2025 um 1,6 %.Die Preise für pflanzliche Erzeugnisse sanken um 11,5 % gegenüber Dezember 2024. Die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse verbilligten sich um 6,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus pflanzlicher und tierischer Erzeugung im Dezember 2025 gegenläufig. So stiegen die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um 1,2 %, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 3,0 % sanken.Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält anDer Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 11,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im Dezember 2025 um 48,0 % niedriger als im Dezember 2024. Im November 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -45,6 %, im Oktober 2025 bei -41,8 % gelegen. Gegenüber dem Vormonat November 2025 fielen die Speisekartoffelpreise um 1,5 %.Preise für Obst, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für Gemüse und Wein gestiegenDie Erzeugerpreise für Obst waren im Dezember 2025 um 18,5 % niedriger als ein Jahr zuvor. Preissenkungen gab es unter anderem bei Tafeläpfeln mit -20,3 %.Die Preise für Gemüse stiegen binnen Jahresfrist um 4,2 %, wobei insbesondere Salat (+15,0 %), Gurken (+11,7 %) und Champignons (+8,6 %) teurer waren. Preisrückgänge waren hingegen unter anderem bei Kohlgemüse und Tomaten zu beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 28,9 % beziehungsweise 6,4 % verbilligten.Getreide war im Dezember 2025 im Vergleich zum Dezember 2024 um 16,0 % günstiger. Die Preise für Handelsgewächse insgesamt lagen im Dezember 2025 um 4,9 % niedriger als ein Jahr zuvor. Auch Raps verbilligte sich um 9,4 % zum Vorjahresmonat. Die Preise für Futterpflanzen waren mit einem Rückgang von 9,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig. Beim Wein war im Dezember 2025 eine Preissteigerung um 1,7 % gegenüber Dezember 2024 zu verzeichnen.Tierische Erzeugung: Preisanstieg bei Rindern, Geflügel und Eiern, Preisrückgang bei Schweinen und MilchDer Preisrückgang für Tiere und tierische Erzeugnisse um 6,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat ist unter anderem auf die gesunkenen Preise für Milch zurückzuführen. Der Milchpreis lag im Dezember 2025 um 17,3 % niedriger als im Vorjahresmonat. Auch im Vergleich zum Vormonat November 2025 sanken die Preise für Milch (-6,1 %). Bei Eiern kam es binnen Jahresfrist zu einer Preissteigerung von 13,0 %.Die Preise für Tiere lagen im Dezember 2025 um 1,2 % höher als im Dezember 2024. Maßgeblich dafür war der Preisanstieg bei Rindern um 27,1 %. Bei Schlachtschweinen sanken die Preise hingegen um 16,1 %. Die Preise für Geflügel waren im Dezember 2025 um 5,3 % höher als im Dezember 2024. Ausschlaggebend hierfür waren die Preissteigerungen bei Sonstigem Geflügel (Enten und Puten) um 14,0 %. Bei Hähnchen kam es hingegen zu einem leichten Preisrückgang um 0,1 %.Preise für landwirtschaftliche Produkte im Jahresdurchschnitt 2025 leicht gestiegenIm Jahresdurchschnitt 2025 sind die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im Vergleich zu 2024 um 0,3 % gestiegen. Im Jahr 2024 waren die Preise gegenüber dem Vorjahr um 1,1 % gesunken. Dabei sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse im Jahresdurchschnitt 2025 gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %, während die Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse um 6,5 % stiegen, besonders für Milch (+8,9 %), für Eier (+6,8 %) und für Tiere (+4,8 %).Bei den pflanzlichen Erzeugnissen verbilligten sich Kartoffeln (-44,0 %), Futterpflanzen (-8,6 %) und Gemüse (-8,2 %). Auch bei Getreide vergünstigten sich die Preise zum Vorjahr (-3,2 %). Preisanstiege verzeichneten 2025 im Vergleich zu 2024 dagegen Obst mit +2,5 % sowie Wein mit +1,6 % und Pflanzen und Blumen mit +1,3 %. Bei Handelsgewächsen verteuerten sich die Preise zum Vorjahr moderat um 0,1 %.Methodische Hinweise:Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklung der Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland und zeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe. Die Jahres- und Wirtschaftsjahresergebnisse werden saisongewichtet ermittelt und weichen dadurch oftmals vom arithmetischen Mittel der Monatsindizes Januar bis Dezember für das Jahr beziehungsweise Juli bis Juni für das Wirtschaftsjahr ab.Weitere Informationen:Die vollständigen Jahres-, Wirtschaftsjahres- und Monatsergebnisse der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in der Datenbank GENESIS-Online über die Tabellen 61211-0001 bis 61211-0003 abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.