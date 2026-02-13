Uran: einmal 100 USD/lb und wieder zurück! Das sollte man nicht überbewerten, denn die USA stufen Uran als "kritisch" ein und die WNA sieht 746 GWe Kernkraft bis 2040.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Ende Januar 2026 lag der Uran-Spot (UxC), unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, laut Yellow Cake bei rund 101,25 USD je Pfund, und notierte damit in der psychologisch wichtigen "dreistelligen Marke". Parallel dazu haben Uran-Futures ebenfalls zeitweise über 100,- USD/lb notiert und danach volatil reagiert.

Wichtig sind dabei aber nicht die Tageszahlen, sondern vielmehr das Signal dahinter: Der Markt akzeptiert ein höheres Preis-Niveau, weil er die nächsten Jahre nicht aus "Überangebot", sondern aus Knappheitsmanagement heraus reagieren muss.

Während viele Anleger bei stärkeren Kurssteigerungen reflexartig "Spekulation!" rufen, ist Uran ein Markt, der gerade aus nachvollziehbaren Gründen massives Potenzial hat: Versorgungssicherheit, Vertragslogik, politische Priorisierung und eine Nachfragekurve, die durch Elektrifizierung und Datenzentren zusätzlich angeschoben wird.

"Versorgung" ist kein Add-on mehr, sie ist zentrales Thema!

Der gesamte Rohstoff-Markt ist kein Markt, den man "einfach hochfährt". Neue Minen, Erweiterungen, Genehmigungen, Infrastruktur und Vertragsabschlüsse brauchen Jahre, oftmals deutlich über ein Jahrzehnt, vor allem der Uran-Markt. Reuters verweist explizit darauf, dass es häufig 10 bis 20 Jahre von Entdeckung bis Produktion dauern kann.

Nachfrage-Schub: WNA hebt die Messlatte deutlich an!

Die World Nuclear Association (WNA) erwartet in ihrem Referenzszenario bis 2040 eine Kernkraftkapazität von 746 GWe (von 398 GWe per Juni 2025). Und mit der Kapazität steigen die Urananforderungen: In der WNA-Logik geht das in Richtung >150.000 Tonnen Uran bis 2040. Das ist keine "Trader-Story", das ist ein Industriepfad. Datenzentren & KI: Stromhunger wird planbar und Kernenergie wird "Baseload"-Option!

Die IEA rechnet damit, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 mehr als verdoppelt (in der Größenordnung ~945 TWh). Genau hier punktet Kernenergie: konstant, skalierbar, 24/7-fähig, also das, was ein datengetriebener Wirtschaftsmodus verlangt.

Politik als Preistreiber: Uran ist offiziell "kritisch" - und die USA drehen am nuklearen Hebel!

Die USA haben Uran Ende 2025 in die Final 2025 'List of Critical Minerals' aufgenommen. Und beim Nuklear-Ausbau wird es konkret: Das Weiße Haus formuliert als Ziel, die US-Kernenergiekapazität von etwa 100 GW (2024) auf 400 GW bis 2050 auszuweiten.

Ob man das Tempo politisch mag oder nicht: Für den Uranmarkt ist das ein klares Signal, Versorgung wird strategisch, nicht nur ökonomisch.

Uran-Aktien "preisen" Zukunft ein! Gnadenlos und selektiv!

Wenn der Rohstoffpreis "settled", also auf einem höheren Niveau akzeptiert wird, entsteht bei vielen Uranaktien eine Neubewertungslogik. Aber: Der Markt belohnt nicht jeden Namen, sondern vor allem Unternehmen mit Top-Projekten in den besten Jurisdiktion. Und genau hier wird es anspruchsvoll: Uran ist ein Vertrags- und Projektmarkt. Das "Wann, Wie, Wer und Wo" entscheidet.

Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König ein Produkt der SYRAX Research AG

Wir vom Rohstoff-König (ein Produkt der SYRAX Research AG) haben uns vergangene Woche in einem TOP-Uran-Unternehmen positioniert. Wer jetzt schnell abonniert, kommt immer noch sehr günstig in diesen TOP-Wert!

Der Rohstoff-König: Weil Timing Geld ist!

Unser Premium-Börsendienst "Der Rohstoff-König" ist darauf spezialisiert, Rohstoffmärkte nicht nur zu erklären, sondern handelbar zu machen: mit klarer Einordnung, Watchlists, Timing-Ideen und aktivem Risikomanagement.

Dazu kommen die bewährten drei Empfehlungslisten (Value/Dividenden, Junior-Mining/Wachstum, Trading/Derivate) sowie ein E-Mail-Service für Leserfragen.

Der Rohstoff-König -Infos unter: https://rohstoff-koenig.de/

Sehr herzlich laden wir Sie hier zudem ein, sich über unseren kostenfreien Report eigenes Wissen anzueignen, um unsere Trades besser nachvollziehen zu können:

https://rohstoff-koenig.de/report/

Mit rohstoffstarken Grüßen

Ihr Team vom

SYRAX Research AG / Rohstoff-König

Transparenz & Hinweis: Dies ist eine Werbeveröffentlichung. Performance-Beispiele und Erfolgsserien beziehen sich auf abgeschlossene bzw. dokumentierte Trades im Börsendienst. Diese sind kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Kapitalmarktinvestitionen bergen Risiken. Dies ist eine Werbeveröffentlichung. Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung im rechtlichen Sinne. Kapitalmarktanlagen sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

Quellen: Der Rohstoff-König, Yellow Cake World Nuclear Association,

Der Rohstoff-König - Premium-Börsendienst für Edelmetalle & Rohstoffe

Disclaimer

Risikohinweis und Haftung - Hinweise gemäss §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und gemäss § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie des Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen, FIDLEG (Schweiz)

Die SYRAX RESEARCH AG ist ein von Dritten unabhängiges Unternehmen. Es steht für Unabhängigkeit von Finanzinstituten, Investoren, Unternehmen, Beratern und Eigeninteressen. Der Inhalt der Publikationen wird ausschliesslich von der SYRAX RESEARCH AG erstellt. Die SYRAX RESEARCH AG sowie die an der jeweiligen Publikation beteiligten Analysten halten keine Wertschriftenpositionen des besprochenen Unternehmens. Weiter üben sie keine Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandate aus.

Die SYRAX RESEARCH AG ist kein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des WpHG (Deutschland) bzw. des BörseG (Österreich), kein dem FIDLEG (Schweiz) unterstehendes Finanzdienstleistungsunternehmen und kein Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 6 KWG. Bei sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG (dazu zählen im Folgenden stets auch alle Publikationen, die auf der Webseite http://www.rohstoff-koenig.de sowie allen Unterwebseiten (wie zum Beispiel http://www.rohstoff-koenig.de/track-record) verbreitet werden handelt es sich ausdrücklich weder um Finanzanalysen, noch sind diese einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen.

Die bereitgestellten Informationen von SYRAX RESEARCH AG, insbesondere die finanziellen Analysen, technischen Analysen und Rangdaten, die auf der Website veröffentlicht oder auf andere Weise übertragen werden, sind nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. SYRAX RESEARCH AG stellt keine Angebote, erbringt keine Beratung und macht keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Aktien oder Aktienindizes oder zum Abschluss einer Transaktion oder jeder anderen Art von Angebot, Beratung oder Empfehlung. Die Informationen geben lediglich die Meinung des jeweiligen Autors wieder. Alle Investitionsentscheidungen nehmen Nutzer selbst aufgrund der persönlichen Interpretation der verfügbaren Informationen vor. Die Verantwortung für alle Investitionsentscheidungen und deren Folgen liegt allein beim Benutzer.

Jedes Investment in Wertpapiere, die in Publikationen der SYRAX RESEARCH AG erwähnt werden, birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Allgemein sollten Kauf- bzw. Verkaufsaufträge zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG behandelte Nebenwerte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich und dabei vor allem für Explorations-Unternehmen und Rohstoff-Unternehmen, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen, aber auch für alle anderen Wertpapiere. Jeder Börsenteilnehmer handelt stets auf eigenes Risiko.

Die in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG bereitgestellten Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt weder der jeweilige Autor noch die SYRAX RESEARCH AG AG weder eine Gewähr noch eine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Daten werden zum Teil von Dritten zur Verfügung gestellt und können verzögert von uns oder unseren Datenlieferanten abgegeben werden. SYRAX RESEARCH AG überprüft nicht alle Daten und übernimmt keine Verpflichtung, dies zu tun. Für Vermögensschäden, die aus Investitionen in Wertpapieren resultieren, für die in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG Informationen bereitgestellt wurden, wird weder von Seiten der SYRAX RESEARCH AG noch vom jeweiligen Autor weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Haftung übernommen, insbesondere nicht für (1.) die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Daten und (2.) nicht für eventuelle Fehler, Auslassungen oder andere Mängel, Verzögerungen oder Unterbrechungen solcher Daten bzw. für Maßnahmen, die daraus entstehen können.

Weder die SYRAX RESEARCH AG noch einer unserer Informationsanbieter haften für Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen. "Geschäftspartner" ist keine Bezeichnung für eine Agentur, Partnerschaft oder ein Joint Venture zwischen SYRAX RESEARCH AG und einer oder mehrerer dieser Parteien. Durch die Nutzung der Daten stimmen Nutzer und Kunden zu, diese nicht zu kopieren, zu modifizieren, zu formatieren, herunterzuladen, zu speichern, zu vervielfältigen, aufzubereiten, zu übertragen oder zu verteilen oder die Informationen in einem gewerblichen Stil ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SYRAX RESEARCH AG zu nutzen.

Alle Wertpapiere inkl. Aktien haben Risiken

Jedwedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Durch politische, wirtschaftliche oder sonstige Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im äußersten und schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten kommen. Insbesondere Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Micro-Cap-Werte und dabei vor allem in Explorations-Unternehmen und Rohstoff-Unternehmen generell, sind mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden. So zeichnet sich dieses Marktsegment durch eine besonders große Volatilität aus und birgt die Gefahr eines Totalverlustes des investierten Kapitals und - je nach Art des Investments - darüber hinausgehender Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten. Weiterhin sind Small- und Micro-Caps oft äußerst markteng, weswegen jede Order streng limitiert werden sollte und aufgrund einer häufig besseren Kursstellung an der jeweiligen Heimatbörse agiert werden sollte.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität und niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko, im äußersten und schlimmsten Fall sogar bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar bis zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, dar. Engagements in den Publikationen der, in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG vorgestellten Aktien und Produkte bergen zudem teilweise Währungsrisiken. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Small- und Micro-Cap-Werten und bei niedrig kapitalisierten Werten sowie bei Derivaten und Hebelprodukten nur so viel betragen, dass auch bei einem möglichen Totalverlust das Depot nur marginal an Wert verlieren kann.

Sämtliche Publikationen der SYRAX RESEARCH AG dienen ausschließlich Informationszwecken. Sämtliche Informationen und Daten in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG stammen aus Quellen, die die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Die SYRAX RESEARCH AG und alle von ihr zur Erstellung sämtlicher veröffentlichter Inhalte beschäftigten oder beauftragten Personen haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind. Daher ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.

Sämtliche in Publikationen der SYRAX RESEARCH AG veröffentlichten Informationen geben lediglich einen Einblick in die Meinung der jeweiligen Autoren bzw. Dritter zum Zeitpunkt der Publikationserstellung wieder. Weder die SYRAX RESEARCH AG noch die jeweiligen Autoren können deshalb für daraus entstehende Vermögensschäden haftbar gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Sowohl die SYRAX RESEARCH AG als auch die jeweiligen Autoren versichern aber, dass sie sich stets nur derer Quellen bedienen, die sowohl die SYRAX RESEARCH AG als auch die jeweiligen Autoren zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig erachten.

Obwohl die in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen weder die SYRAX RESEARCH AG noch die jeweiligen Autoren jedwede Verantwortung oder Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Qualität der dargestellten Sachverhalte, für Versäumnisse oder für falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle in Interviews oder Videos geäußerten Darstellungen, Zahlen, Planungen und Beurteilungen sowie alle weiteren Aussagen.

Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren haben keine Aktualisierungspflicht. Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren weisen explizit darauf hin, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Daten und Tatsachen bzw. in den herangezogenen Einschätzungen einen Einfluss auf die prognostizierte Kursentwicklung oder auf die Gesamteinschätzung des besprochenen Wertpapiers haben können. Die Aussagen und Meinungen der SYRAX RESEARCH AG bzw. des jeweiligen Autors stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar.

Weder durch den Bezug noch durch die Nutzung jedweder Publikation der SYRAX RESEARCH, noch durch darin ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebene Meinungen kommt ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag zwischen der SYRAX RESEARCH AG bzw. dem jeweiligen Autor und dem Bezieher dieser Publikation zustande.

Investitionen in Wertpapiere mit geringer Handelsliquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung sind höchst spekulativ und stellen ein sehr hohes Risiko dar. Aufgrund des spekulativen Charakters dargestellter Unternehmen, deren Wertpapiere oder sonstiger Finanzprodukte, ist es durchaus möglich, dass bei Investitionen Kapitalminderungen bis hin zum Totalverlust und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten eintreten können.

Jedwede Investition in Optionsscheine, Hebelzertifikate oder sonstige Finanzprodukte ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals oder - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, kommen. Jeglicher Haftungsanspruch, auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher von Seiten der SYRAX RESEARCH AG und den jeweiligen Autoren grundsätzlich ausgeschlossen.

Keine Anlageberatung

Zwischen dem Leser bzw. Abonnenten und den Autoren bzw. der SYRAX RESEARCH AG kommt durch den Bezug einer Publikationen der SYRAX RESEARCH AG kein Beratungsvertrag zustande, da sich sämtliche darin enthaltenen Informationen lediglich auf das jeweilige Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung, beziehen. Publikationen der SYRAX RESEARCH AG stellen weder direkt noch indirekt ein Kauf- oder Verkaufsangebot für das/die behandelte(n) Wertpapier(e) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren generell dar. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage jeglicher Publikationen der SYRAX RESEARCH AG erfolgen.

Publikationen der SYRAX RESEARCH AG dürfen nicht - auch nicht teilweise - als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Die SYRAX RESEARCH AG ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in den Veröffentlichungen enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Die SYRAX RESEARCH AG bzw. die jeweiligen Autoren übernehmen keine Garantie dafür, dass erwartete Gewinne oder genannte Kursziele erreicht werden.

Der Leser wird mit Nachdruck aufgefordert, alle Behauptungen selbst zu überprüfen. Eine Anlage in die von der SYRAX RESEARCH AG bzw. den jeweiligen Autoren vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien und Finanz-Produkte sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen und Vermögensberichte des Unternehmens bei der Securities and Exchange Comission (SEC) (=US-Börsenaufsichtsamt) unter der Adresse www.sec.gov oder anderweitigen Aufsichtsbehörden zu lesen und anderweitige Unternehmenseinschätzungen durchzuführen.

Weder die SYRAX RESEARCH AG, noch die jeweiligen Autoren übernehmen jedwede Garantie dafür, dass der erwartete Gewinn oder die genannten Kursziele erreicht werden. Weder die SYRAX RESEARCH AG noch die jeweiligen Autoren sind professionelle Investitions- oder Vermögensberater. Der Leser sollte sich daher dringend vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch die Hausbank oder einen Berater des Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Um Risiken abzufedern, sollten Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen.

Zudem begrüsst und unterstützt die SYRAX RESEARCH AG die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und wird im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht darauf achten, dass diese von den Mitarbeitern, Autoren und Redakteuren beachtet werden. Hinweise gemäss §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) und gemäss § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Mögliche Interessenkonflikte

Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen der SYRAX RESEARCH AG können für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen der jeweiligen Publikation sowie für andere Dienstleistungen von den jeweiligen Unternehmen oder verbundenen Dritten beauftragt worden und entgeltlich entlohnt worden sein. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen (inkl. Mails, Wochenberichte, Spezial-Reports usw.) der SYRAX RESEARCH AG können jederzeit Long- oder Shortpositionen in den beschriebenen Wertpapieren und Optionen, Futures und anderen Derivaten, die auf diesen Wertpapieren basieren, halten. Weiterhin behalten sich die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren sämtlicher Publikationen der SYRAX RESEARCH AG das Recht vor, zu jeder Zeit vorgestellte Wertpapiere und Optionen, Futures und andere Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren zu kaufen oder zu verkaufen. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonflikts.

Einzelne Aussagen zu Finanzinstrumenten, die durch Publikationen der SYRAX RESEARCH AG sowie der jeweiligen Autoren im Rahmen der darin jeweils angebotenen Charts getroffen werden, sind grundsätzlich keine Handelsempfehlungen und nicht mit einer Finanzanalyse gleichzusetzen. Die in den jeweiligen Publikationen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG veröffentlichten Interviews und Einschätzungen von den jeweiligen Unternehmen oder verbundenen Dritten in Auftrag gegeben und bezahlt worden sind. Die SYRAX RESEARCH AG sowie die jeweiligen Autoren werden teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung der Veröffentlichungen und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder verbundenen Dritten mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt.

Vorausschauende Informationen

Informationen und Statements in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG, insbesondere in (übersetzten) Pressemitteilungen, die keine historischen Fakten sind, sind sogenannte "forward-looking Information" (vorausschauende Informationen) im Sinne der gültigen Wertpapiergesetze. Sie enthalten Risiken und Unsicherheiten, aber nicht auf gegenwärtige Erwartungen des jeweils betreffenden Unternehmens, der jeweils betreffenden Aktie oder des jeweiligen Wertpapiers beschränkt, Absichten, Pläne und Ansichten. Vorausschauende Informationen können oft Worte wie z. B. "erwarten", "glauben", "annehmen", "Ziel", "Plan", "Zielsetzung", "beabsichtigen", "schätzen", "können", "sollen", "dürfen" und "werden" oder die Negativformen dieser Ausdrücke oder ähnliche Worte, die zukünftige Ergebnisse oder Erwartungen, Vorstellungen, Pläne, Zielsetzungen, Absichten oder Statements zukünftiger Ereignisse oder Leistungen andeuten, enthalten.

Beispiele für vorausschauende Informationen in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG schließen ein: Produktionsrichtlinien, Schätzungen zukünftiger/anvisierter Produktionsraten sowie Pläne und Zeitvorgaben hinsichtlich weiterer Explorations- und Bohr- sowie Entwicklungsarbeiten. Diese vorausschauenden Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder sich als falsch herausstellen könnten und demzufolge bewirken, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen unterscheiden, die die von diesen vorausschauenden Aussagen angegeben oder vorausgesetzt wurden.

Solche Faktoren und Annahmen schließen ein, sind aber nicht darauf beschränkt: Versagen der Erstellung von Ressourcen- und Vorratsschätzungen, der Gehalt, die Erzausbringung, die sich von den Schätzungen unterscheidet, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Proben- und Analysendaten, die Annahmen bezüglich der Genauigkeit des Repräsentationsgrads der Vererzung, der Erfolg der geplanten metallurgischen Testarbeiten, die signifikante Abweichung der Kapital- und Betriebskosten von den Schätzungen, Versagen notwendiger Regierungs- und Umweltgenehmigungen oder anderer Projektgenehmigungen, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei den Projektentwicklungen und andere Faktoren.

Potenzielle Aktionäre und angehende Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Statements bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die die vorausschauenden Statements andeuteten. Solche Faktoren schließen Folgendes ein, sind aber nicht darauf beschränkt: Risiken hinsichtlich der Ungenauigkeit der Mineralvorrats- und Mineralressourcenschätzungen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren in Verbindung mit der Mineralexploration, der Entwicklung und dem Bergbau, Risiken hinsichtlich der Kreditwürdigkeit oder der Finanzlage der Zulieferer, der Veredlungsbetriebe und anderer Parteien, die mit dem Unternehmen Geschäfte betreiben; der unzureichende Versicherungsschutz oder die Unfähigkeit zum Erhalt eines Versicherungsschutzes, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Beziehungen zu Angestellten; die Beziehungen zu und die Forderungen durch die lokalen Gemeinden und die indigene Bevölkerung; politische Risiken; die Verfügbarkeit und die steigenden Kosten in Verbindung mit den Bergbaubeiträgen und Personal; die spekulative Art der Mineralexploration und Erschließung einschließlich der Risiken zum Erhalt und der Erhaltung der notwendigen Lizenzen und Genehmigungen, der abnehmenden Mengen oder Gehalte der Mineralvorräte während des Abbaus; die globale Finanzlage, die aktuellen Ergebnisse der gegenwärtigen Explorationsaktivitäten, Veränderungen der Endergebnisse der Wirtschaftlichkeitsgutachten und Veränderungen der Projektparameter, um unerwartete Wirtschaftsfaktoren und andere Faktoren zu berücksichtigen, Risiken der gestiegenen Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder Behördenrisiken, Enteignung, der Besitzanspruch des Unternehmens auf die Liegenschaften einschließlich deren Besitz, Zunahme des Wettbewerbs in der Bergbaubranche um Liegenschaften, Gerätschaften, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken hinsichtlich der Unsicherheit der zeitlichen Planung der Ereignisse einschließlich Steigerung der anvisierten Produktionsraten und Währungsschwankungen.

Den Aktionären wird zur Vorsicht geraten, sich nicht übermäßig auf die vorausschauenden Informationen zu verlassen. Von Natur aus beinhalten die vorausschauenden Informationen zahlreiche Annahmen, natürliche Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemein als auch spezifisch, die zur Möglichkeit beitragen, dass die Prognosen, Vorhersagen, Projektionen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten werden. Weder die SYRAX RESEARCH AG noch das jeweils betreffende Unternehmen, die jeweils betreffende Aktie oder das jeweilige Wertpapier sind nicht verpflichtet, etwaige vorausschauende Informationen öffentlich auf den neuesten Stand zu bringen oder auf andere Weise zu korrigieren, entweder als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, außer von Gesetzes wegen.

Nutzungs- und Verbreitungs-Rechte

Publikationen der SYRAX RESEARCH AG dürfen weder direkt noch indirekt nach Grossbritannien, Japan, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Japan, Kanada oder Grossbritannien hat, übermittelt werden, noch in deren Territorium gebracht oder verteilt werden. Die Veröffentlichungen/Publikationen und die darin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. US-Amerikaner fallen unter Regulation S nach dem U.S. Securities Act of 1933 und dürfen keinen Zugriff haben. In Grossbritannien dürfen die Publikationen nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten. Werden diese Einschränkungen nicht beachtet, kann dies als Verstoss gegen die jeweiligen Ländergesetze der genannten und analog dazu möglicherweise auch nicht genannten Länder gewertet werden.

Eventuell daraus entstehende Rechts- oder Haftungsanspruche obliegen demjenigen, der Publikationen der SYRAX RESEARCH AG in den genannten Ländern und Regionen publik gemacht oder Personen aus diesen Ländern und Regionen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG zur Verfügung gestellt hat, nicht aber der SYRAX RESEARCH AG selbst. Die Nutzung jeglicher Publikationen der SYRAX RESEARCH AG ist nur für den privaten Eigenbedarf vorgesehen. Eine professionelle Verwertung ist der SYRAX RESEARCH AG vorab anzuzeigen bzw. deren Einverständnis einzuholen und ist zudem entgeltpflichtig.

Sämtliche Informationen Dritter, insbesondere die von externen Nutzern bereitgestellten Einschätzungen, geben nicht zwangsläufig die Meinung der SYRAX RESEARCH AG wider, so dass die SYRAX RESEARCH AG entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Fehler, Genauigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Qualität der Informationen übernehmen kann.

Hinweis zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung

Die SYRAX RESEARCH AG kann nicht ausschliessen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die, in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG vorgestellten Aktien, Unternehmen und Finanz-Produkte, im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Keine Garantie für Kursprognosen

Bei aller kritischen Sorgfalt hinsichtlich der Zusammenstellung und Überprüfung der Quellen derer sich die SYRAX RESEARCH AG bedient, wie etwa SEC Filings, offizielle Firmennews oder Interviewaussagen der jeweiligen Firmenleitung, können weder die SYRAX RESEARCH AG noch die jeweiligen Autoren jedwede Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der in den Quellen dargestellten Sachverhalte geben. Auch übernehmen weder die SYRAX RESEARCH AG noch die jeweiligen Autoren jedwede Garantie oder Haftung dafür, dass die in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG vermuteten Kurs- oder Gewinnentwicklungen der jeweiligen Unternehmen bzw. Finanzprodukte erreicht werden.

Keine Gewähr für Kursdaten

Für die Richtigkeit der in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.

Urheberrechte

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder der SYRAX RESEARCH AG erlaubt. Sämtliche, von der SYRAX RESEARCH AG oder auf der http://www.rohstoff-koenig.de -Webseite und entsprechender Unterwebseiten veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen, dem österreichischen und dem schweizer Urheber- und Leistungsschutzrecht.

Jede vom deutschen, österreichischen und schweizer Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet.

Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Links zur Webseite des Anbieters sind jederzeit willkommen und bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Webseite. Die Darstellung dieser Webseite in fremden Frames ist nur mit Erlaubnis zulässig. Bei Zuwiderhandlung bezüglich jeglicher Urheberrechte wird durch die SYRAX RESEARCH AG ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Weitere Hinweise, die dazu beitragen sollen, sich vor unseriösen Angeboten zu schützen finden Sie in Broschüren der BaFin (Links anbei): Geldanlage - Wie Sie unseriöse Anbieter erkennen: http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_b_geldanlage ... Wertpapiergeschäfte - Was Sie als Anleger beachten sollten: https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschuere/dl_b_wertpapie ... Weiterführende Gesetzestexte der BaFin: http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeGesetze/list ...

Haftungsbeschränkung für Links

Die http://www.rohstoff-koenig.de - Webseite sowie sämtliche Unterwebseiten sowie sämtliche Publikationen der SYRAX RESEARCH AG enthalten Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links"). Diese Webseiten unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Die SYRAX RESEARCH AG hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstösse bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstösse ersichtlich.

Die SYRAX RESEARCH AG hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Webseiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich SYRAX RESEARCH AG die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle dieser externen Links ist für die SYRAX RESEARCH AG ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstösse nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstössen werden jedoch derartige externe Links von Webseiten der SYRAX RESEARCH AG unverzüglich gelöscht. Falls Sie auf eine Webseite stossen, deren Inhalt geltendes Recht (in welcher Form auch immer) verletzt, oder deren Inhalt (Themen) in irgendeiner Art und Weise Personen oder Personengruppen beleidigt oder diskriminiert verständigen Sie uns bitte sofort.

"Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Webseiten gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesem Inhalt distanziert. Für alle Links auf der Homepage http://www.rohstoff-koenig.de und ihrer Unterwebseiten sowie in sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG gilt: Die SYRAX RESEARCH AG distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Webseiten auf der http://www.rohstoff-koenig.de - Webseite sowie ihrer Unterwebseiten und sämtlichen Publikationen der SYRAX RESEARCH AG und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen."

Haftungsbeschränkung für Inhalte dieser Webseite

Die Inhalte der Website http://www.rohstoff-koenig.de sowie ihrer Unterwebseiten werden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt. Die SYRAX RESEARCH AG übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte der Website http://www.rohstoff-koenig.de sowie ihrer Unterwebseiten erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung der SYRAX RESEARCH AG wieder.

Haftungsbeschränkung für Verfügbarkeit der Webseite

Die SYRAX RESEARCH AG wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Die SYRAX RESEARCH AG behält sich das Recht vor, ihr Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Haftungsbeschränkung für Werbeanzeigen

Für den Inhalt von Werbeanzeigen auf der http://www.rohstoff-koenig.de Webseite und ihrer Unterwebseiten ist ausschliesslich der jeweilige Autor bzw. das werbetreibende Unternehmen verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen Webseite und der beworbenen Produkte und Dienstleistungen. Die Darstellung der Werbeanzeige stellt keine Akzeptanz durch die SYRAX RESEARCH AG dar.

Kein Vertragsverhältnis

Mit der Nutzung der http://www.rohstoff-koenig.de - Webseite sowie ihrer Unterwebseiten kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der SYRAX RESEARCH AG zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder quasivertragliche Ansprüche gegen die SYRAX RESEARCH AG.

Schutz persönlicher Daten - Datenschutz

Die personenbezogenen Daten (z.B. Mail-Adresse bei Kontakt) werden nur von der SYRAX RESEARCH AG oder von dem betreffenden Unternehmen zur Nachrichten- und Informationsübermittlung im Allgemeinen oder für das betreffende Unternehmen verwendet.

Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

Die SYRAX RESEARCH AG weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Entsprechend wird keine Haftung für die unbeabsichtigte Verbreitung der Daten übernommen. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

Indem Sie sich auf der http://www.rohstoff-koenig.de - Webseite, einer ihrer Unterwebseiten oder http://www.rohstoff-koenig.de - Newsletter anmelden, geben Sie uns die Erlaubnis, Sie per E-Mail zu kontaktieren. Die SYRAX RESEARCH AG erhält und speichert automatisch über ihre Server-Logs Informationen von Ihrem Browser einschliesslich Cookie-Informationen, IP-Adresse und den aufgerufenen Webseiten. Das Lesen und Akzeptieren unserer Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung sind Voraussetzung dafür, dass Sie unsere Webseite(n) lesen, nutzen und mit ihr interagieren dürfen.

Impressum

Postadresse

SYRAX Research AG

Sonnhaldenweg 29

9100 Herisau

Schweiz

E-Mail: info@rohstoff-koenig.de

Verwaltungsrat: Felix Ludwig

Rechtliche Hinweise

Sitz des Unternehmens

Sonnhaldenweg 29, Herisau, Schweiz

UID

CHE-250.180.158

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

CHE-250.180.158 MWST



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CH0000000007Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.