Nach einer deutlichen Warnung von Standard Chartered rutschen Kryptowährungen erneut ab. ETF-Abflüsse, schwaches makroökonomisches Umfeld und enttäuschende Coinbase-Zahlen belasten den Kryptomarkt. Analysten sehen weiteres Abwärtspotenzial für Bitcoin und Ethereum - entscheidende Unterstützungsmarken rücken nun in den Fokus. Warnung belastet Kryptomarkt Wie Bloomberg berichtet, standen Kryptowährungen am Freitag in Asien unter Druck, nachdem Standard Chartered vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
