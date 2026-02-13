Coinbase kämpft mit dem Gegenwind am Kryptomarkt. Die größte US-Handelsplattform rutschte im vierten Quartal 2025 tief in die Verlustzone. Der Grund: Ein schwächelnder Markt und sinkende Handelsvolumina drückten massiv auf die Bilanz. Die Aktie reagierte nervös und markierte nachbörslich kurzzeitig ein Zweijahrestief.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Gesamtumsatz sank im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Besonders schmerzhaft war der Rückgang bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
