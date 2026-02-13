Paris (www.anleihencheck.de) - Vor der Frage nach der zukünftigen Entwicklung des US-Dollars müssen zunächst die Gründe für den Währungsverfall in den letzten zwölf Monaten analysiert werden, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Die Wirtschaftstheorie lehre uns, dass Wechselkursschwankungen von verschiedenen Faktoren beeinflusst würden, deren Bedeutung sich mit der Zeit verändere. Dies erkläre, warum es schwierig sei, mit reinen Währungsinvestitionen eine stabile und robuste Performance zu erzielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
