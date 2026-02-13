Die Handelswoche im ÜberblickDie KW 8 verbindet eine intensive Berichtssaison mit richtungsweisenden Konjunkturdaten. Neben zahlreichen europäischen Schwergewichten stehen vor allem die US-Daten - Fed-Protokoll, Industrieindikatoren und das vorläufige BIP - im Zentrum des Anlegerinteresses. Die Einkaufsmanagerindizes zum Wochenschluss dürften ein erstes Signal liefern, wie die globale Wirtschaft ins neue Jahr startet. Trotz eines ruhigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de