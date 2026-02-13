Die Aktie von Once Upon A Farm startete diese Woche in den US-Handel. Trotz erster Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung ist Kurspotenzial vorhanden. Warum ist das Food-Unternehmen interessant? Börsengang mit prominenter Unterstützung Als Public Benefit Corporation verfolgt Once Upon A Farm neben wirtschaftlichen Zielen auch gesellschaftliche Mehrwerte. Beim IPO wurden laut Marktangaben rund 199,7 Millionen US-Dollar eingesammelt, was einer Bewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de