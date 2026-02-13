Anzeige
Freitag, 13.02.2026
Dow Jones News
13.02.2026 09:15 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Verluste zum Ausklang überwiegend erfolgreicher Börsenwoche

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach kräftigen Verlusten der Wall Street am Donnerstag ist es am Freitag auch an den Börsen in Asien nach einer überwiegend sehr erfolgreichen Woche nach unten gegangen. In den USA hatten wieder Sorgen die Oberhand gewonnen, dass die Einführung von KI negative Nebenwirkungen auf die Geschäftsmodelle vieler Branchen haben könnte. Unter anderem standen Aktien von Finanzunternehmen unter Druck, weil befürchtet wurde, dass KI das Vermögensverwaltungsgeschäft stören könnte.

Der Fokus der Anleger sei zudem auf später am Tag anstehende Inflationsdaten aus den USA gerichtet gewesen. Sie könnten für neue Bewegung bei den zuletzt gedämpftem Zinssenkungserwartungen sorgen. In Tokio fiel der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 56.942 Punkte. In der Wochenbilanz bedeutete das einen Anstieg um knapp 6 Prozent. In Schanghai ging es um 1,3 Prozent nach unten, in Hongkong (Späthandel) mit 1,9 Prozent noch stärker. In Sydney betrug das Minus 1,4 Prozent.

Die stark technologielastige Börse im südkoreanischen Seoul konnte sich zunächst der Abwärtstendenz entziehen und der Kospi lotete erneut Rekodhochs aus. Im Späthandel kamen die Kurse aber zurück und der Kospi ging 0,3 Prozent leichter aus dem Tag. Gegenüber dem Vorwochenschluss legte er Index 8,2 Prozent zu.

Das Schwergewicht Samsung Electronics stützte auf dem Rekordhoch der Aktie mit einem Plus von 1,5 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon über 3 Prozent zugelegt. Die Halbleiteraktie SK Hynix rutschte dagegen zum Ende des Handels noch mit 0,9 Prozent ins Minus. Beide Unternehmen dürften aufgrund stark steigender Halbleiterpreise stärkere Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen, erwarteten die Analysten von Nomura. Sie haben das Kursziel für SK Hynix angehoben.

Samsung Electronics sind damit in dieser Woche um gut 14 Prozent gestiegen, beflügelt von Optimismus über die Geschäftsaussichten mit dem neuen HBM4-Hochleistungsarbeitsspeicher der nächsten Generation. SK Hynix brachten es auf ein Wochenplus von fast 5 Prozent.

In Sydney brachen Cochlear um rund 19 Prozent ein, nachdem der Hörimplantate-Hersteller mit seinem Gewinn für das erste Geschäftshalbjahr enttäuscht hatte. Abwärts ging es auch mit den Bankaktien, die an den beiden Vortagen stark gestiegen waren. Nach der Commonwealth Bank und ANZ meldete gleichwohl nun auch Westpax einen starken Gewinnanstieg für das erste Quartal. Im Zuge von Gewinnmitnahmen gaben Westpac dennoch um 1,2 Prozent nach und Commonwealth Bank um 1,4 Prozent. ANZ zogen dagegen um weitere 1,3 Prozent an. 

=== 
INDEX         zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.917,60    -1,4%   +3,4%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio) 56.941,97    -1,2%   +14,5%   07:00 
Kospi (Seoul)    5.507,01    -0,3%   +30,7%   07:30 
Shanghai-Comp.    4.082,07    -1,3%   +4,1%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.) 26.595,51    -1,6%   +6,3%   09:00 
 
DEVISEN        zuletzt    +/- %   00:00 Do, 08:16  % YTD 
EUR/USD        1,1850    -0,2   1,1872   1,1866  +1,1% 
EUR/JPY        181,92     0,3   181,32   181,68  -1,3% 
EUR/GBP        0,8717     0,0   0,8714   0,8713  -0,1% 
GBP/USD        1,3594    -0,2   1,3621   1,3619  +1,2% 
USD/JPY        153,53     0,5   152,71   153,11  -2,3% 
USD/KRW       1.447,95     0,4  1.441,89  1.441,25  +0,3% 
USD/CNY        6,9435     0,1   6,9346   6,9378  -1,2% 
USD/CNH        6,9096     0,2   6,8982   6,9008  -1,0% 
USD/HKD        7,8157    -0,0   7,8162   7,8178  +0,4% 
AUD/USD        0,7050    -0,5   0,7087   0,7115  +6,8% 
NZD/USD        0,6017    -0,3   0,6034   0,6052  +5,0% 
BTC/USD       66.495,15     0,4 66.250,35 66.922,35 -23,7% 
 
ROHÖL         zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex        62,66    62,65   +0,0%   +0,01 +12,8% 
Brent/ICE        67,54    67,52   +0,0%   +0,02 +14,2% 
 
METALLE        zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold         4.957,25  4.926,50   +0,6%   +30,75 +17,7% 
Silber         77,16   75,175   +2,6%   +1,99 +18,3% 
Platin        1.717,22  1.690,01   +1,6%   +27,21  +3,0% 
Kupfer          5,79    5,79   +0,0%   +0,00  +4,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2026 02:39 ET (07:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
