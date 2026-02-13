FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax müssen die Anleger am Freitag nach einem verhaltenen Handelsstart weiter von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Auch wenn sich der Leitindex leicht ins Plus vorwagte, blieb er zunächst auf Abstand zur Tausendermarke, nachdem der Sprung über diese am Vortag erneut gescheitert war. Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen.

Im frühen Handel hielt sich der Dax nahe seines Vortagsniveaus auf, wobei er es zuletzt moderat mit 0,15 Prozent ins Plus schaffte auf 24.891 Punkte. Er steuert damit auf ein Wochenplus von 0,7 Prozent zu. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte 0,14 Prozent auf 31.157 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd aber knapp im Minus.

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Dax-Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke von knapp 25.508 Punkten frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch./tih/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145