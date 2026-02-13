Ein überraschend starker Kurssprung bei einem US-Konkurrenten hat die Solarbranche schlagartig zurück auf die Kurszettel gebracht. Der Markt wertet die jüngsten Signale als Hinweis darauf, dass die Talsohle nach den harten Krisenjahren durchschritten sein könnte. Für Anleger rückt damit auch ein weiterer Branchenplayer in den Fokus, der vor seinen Quartalszahlen steht.Entscheidend ist dabei vor allem der Ausblick. Denn die Nachfrage zieht wieder an und der Markt spekuliert darauf, dass sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
