Das Jahr 2025 markiert den 80. Jahrestag des Sieges im Chinesischen Volkskrieg gegen die japanische Aggression sowie im weltweiten antifaschistischen Krieg.Im Jahr 1931 kündigte der Zwischenfall vom 18. September den Beginn des weltweiten antifaschistischen Krieges an. Das chinesische Volk kämpfte nicht nur für das Überleben der Nation und ihre Wiederbelebung, sondern auch für die Gerechtigkeit der gesamten Menschheit. In seiner dunkelsten Stunde verband China sein eigenes Schicksal eng mit der großen Sache der weltweiten antifaschistischen Bewegung.Wie ein chinesisches Sprichwort sagt: "Eine gerechte Sache findet breite Unterstützung." Unzählige internationalistische Kämpfer reisten Tausende von Kilometern nach China. Unabhängig von Nationalität und Glauben standen sie fest Seite an Seite mit dem chinesischen Volk im Kampf. In den majestätischen Taihang-Bergen schrieben sie mit Blut und Leben gewaltige Hymnen.Sie nahmen dieses fremde Land als ihre eigene Heimat an und widmeten ihre Leidenschaft und Opferbereitschaft dem epischen Widerstand des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression. Als sich schließlich der Rauch des Krieges verzog, war diese über Berge und Meere hinweg geschmiedete Kameradschaft längst zu einem geistigen Wahrzeichen geworden - als Symbol einer gemeinsamen Zukunft der Menschheit. Indem wir aus der Geschichte lernen, stellen wir sicher, dass Gerechtigkeit und Verantwortung weiterhin den Weg zu einer helleren Zukunft für die gesamte Menschheit erleuchten.